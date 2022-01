Un repaso sobre el presente de América Latina

Suele resultar por demás interesante detener el fárrago de noticias que invaden a menudo los espacios más destacados de los medios de comunicación y rescatar información trascendente. Más allá de la Presidencia protémpore que detentará Argentina en la Celac, vale la pena revisar la actualidad política de América Latina.

A propósito, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política que involucra a los treinta y tres países de América Latina y el Caribe. Surge con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración de la región, buscando un complejo equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los seiscientos millones de habitantes de América Latina y el Caribe. Andrés López Obrador, presidente de México, fue el último titular del organismo.

La región necesita convalidar de un modo imprescindible que sea la democracia la que resuelva todas las diferencias políticas que se presenten. Que se haya votado en varios países es importante. La mirada progresista y generosa de la Patria Grande invita a celebrar que en Bolivia, luego de un confuso proceso de golpe de Estado, se haya retomado el sendero progresista y popular. Y que los propios bolivianos hayan promovido y alcanzado el regreso de Evo Morales a su país. Cabe reconocer como muy valioso, pese a todas las dificultades, que en Perú haya triunfado Pedro Castillo, representante de un país oculto, ignorado e invisibilizado. En Chile ha triunfado una izquierda nueva, no solo joven en la edad de su protagonista, Gabriel Boric, sino con una propuesta nueva, a la que habrá que seguir con mucha atención por el destacado potencial que encierra. Hay que mencionar que en Honduras ha triunfado Xiomara Castro, la compañera de Manuel Zelaya, justamente quien fuera desplazado de la Presidencia hace doce años con un golpe de Estado. Y ha habido elecciones en Venezuela. No es un hecho menor. No cabe subestimarlo, porque la paciencia estratégica del gobierno y la dispersión de la oposición lograron que todos fueran al proceso electoral. Conseguir una Venezuela en paz significa mucho para la región. Llega el turno electoral de Colombia. Tiene muchas posibilidades Gustavo Petro, un hombre de la izquierda, rodeado de sectores muy interesantes, con propuestas modernas, populares y de prosperidad para el país. Y también Sergio Fajardo, más de centroizquierda, quien fuera alcalde de Medellín. Pero, en cualquier caso, tiene muy pocas posibilidades el uribismo.

En Brasil todo parece más claro. Todos los pronósticos indican que “Lula” será el presidente. Será un salto muy significativo para la región, por toda la incertidumbre que se vive respecto a Chile y la Constituyente, y a la situación en Perú. Eso redundará muy positivamente en el objetivo de mancomunar a los pueblos de la región. Cobra entonces una notable dimensión el manejo de la Celac. Por eso es importante que los países transiten procesos democráticos y alcancen el objetivo de la integración, el camino de la unidad, en la idea de la Patria Grande.

El sueño de la Patria Grande resiste diferentes miradas y formas de ser apreciado. Es, incluso, una forma de lucha contra la acción de las grandes potencias y sus apetencias colonialistas a lo largo de la historia. Pero, más allá de cualquier consideración, es fundamental desde el punto de vista comercial, económico y financiero presentarse en cualquier negociación como un bloque homogéneo y unido. La lucha en soledad y sin el acompañamiento del resto de los países de América Latina presupone una debilidad insostenible y muy difícil de explicar. Cualquier repaso histórico permite ver múltiples situaciones que responden a lo señalado, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una región del mundo que con llamativa facilidad contagia tanto procesos positivos de democracia como períodos negros de las más sombrías dictaduras.