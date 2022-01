Cambiaba una cubierta, lo atropelló un auto y el conductor se fugó

Luis Ponce no vio la marca, el modelo ni el color del auto que este martes a la noche lo atropelló en un tramo de la Autopista de los Comechingones, cerca del ingreso a Concarán. Tampoco los conductores que lo auxiliaron, por ello la Policía revisa cámaras y lectores de patentes en busca de alguna pista para identificar a ese otro chofer, que escapó sin ayudar a la víctima, que cambiaba una cubierta al costado de la ruta y terminó con una lesión seria en la pierna derecha.

El comisario José Aciar, jefe interino de Comisaría 22ª de Concarán, explicó que se enteraron del hecho cerca de las 22:18, cuando recibieron un aviso desde el 911.

Según les relató el mismo Ponce, que es vecino de Concarán, la cubierta delantera izquierda de su Renault Clío 2 se pinchó unos dos kilómetros al sur del ingreso a Concarán, pero para repararlo, el hombre dejó la mitad del auto en la banquina y la otra sobre la carpeta asfáltica, según constató la Policía, sin medidas de seguridad.

“Son cosas que pasan, lo peor de todo es que esta persona se fue. Siento culpa también por lo que sucedió, no debí dejar el auto ahí. Era un lugar muy oscuro y se me había pinchado un neumático minutos antes, por tanto, frené en la banquina, pero estaba el pastizal alto y había tierra para colocar el gato. Entonces, dejé una parte del auto con balizas y lo ubiqué sobre la línea blanca para que apoyara bien el gato y poder cambiar más fácil la rueda”, le explicó Ponce, que tiene 50 años, a El Diario.

“Ya había terminado de cambiar el auxilio, incluso pasaron muchos autos y percibieron mi presencia porque mi vehículo estaba con balizas. Justo en el momento que terminé, estaba levantándome y prácticamente en cuclillas este auto me choca, me tira y me pasa por encima de las piernas”, agregó.

“Nunca perdí el conocimiento, pero era un dolor insoportable. Recuerdo que solo gritaba auxilio. El auto me chocó solo a mí, mi auto no se hizo nada. Después de que me pasó por encima vi que hizo unos metros más adelante, atinó como a volver, pero como frenaron otros autos se fue rápido. La verdad estaba muy oscuro y no pude percibir ni si quiera el color. Solo sé que quedaron algunos plásticos del rodado y que la policía estaba trabajando con esas pistas.”

Según contó su esposa, Lucho, como lo apodan, tiene fracturada ambas piernas. “La más comprometida es la derecha. Tuvo fractura expuesta de tibia y peroné, y fémur”. “En la izquierda solo se quebró la tibia y en la cabeza tiene un raspón grande. Él está estable”, aclaró.

“Todos estos años he pagado la obra social y ahora me dicen que hace años que no está pago. No entiendo nada, el año pasado por medio de ellos saqué los anteojos y estaba habilitado. Tengo mucha bronca e impotencia, también siento vergüenza, pero acudo a la solidaridad de las personas ya que cada clavo me sale $70 mil y es dinero que no tengo. A quien desee colaborar de corazón lo puede hacer al 2664-567347, allí tengo Mercado Pago. Les agradecería profundamente”, cerró.

Redacción/FQ.