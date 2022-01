Realizaron las primeras liberaciones de fauna silvestre de este año

La Secretaría de Ambiente y Parques de San Luis realizó durante la primera quincena de enero las primeras liberaciones de animales silvestres de 2022. Se trata de doce ejemplares, entre los que hay un zorro, dos lagartos colorados, una tortuga terrestre y ocho catas, que fueron rescatados el año pasado.

Informaron que los lagartos, la tortuga y el zorro fueron encontrados por ciudadanos, quienes hicieron la denuncia correspondiente a la Policía Ambiental. En el caso de las catas, proceden de un decomiso. Eran de muy temprana edad y fueron criadas en el Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS), ubicado dentro de la reserva florofaunística de La Florida, en el perilago del dique.

“En lo que fue 2021 hemos recibido más de 310 animales en el centro. Un 87 por ciento de ellos fueron aves; la mayoría proviene del tráfico ilegal”, detalló el jefe del área de Flora y Fauna de la Secretaría de Ambiente y Parques de San Luis, Samuel Castro.

Por año ingresan entre 300 y 500 animales al Centro de Conservación de Vida Silvestre.

El trabajo de rescate y rehabilitación de la fauna silvestre se hace desde el 2009. Por año llegan a ingresar entre 300 y 500 animales. En lo que va de 2022 han recibido 30 ejemplares provenientes de entregas voluntarias o de decomisos de la Policía Ambiental.

En caso de encontrar algún ejemplar de animal silvestre, recomiendan hacer una denuncia a la Policía Ambiental (mediante el 911) o a la Secretaría de Ambiente y Parques (2664 452000, interno 3372). “Lo que hay que hacer si se llega a saber de alguna persona que tenga en su poder un ejemplar silvestre es comunicarse al 911 o con la secretaría. Los animales que son rescatados son trasladados al CCVS. Allí hay veterinarios que están especializados en fauna silvestre”, comentó el funcionario.

“Si se encuentran en buen estado de salud, los dejan en cuarentena por si tienen algún virus o bacteria incubando en su organismo que no pueda ser detectado a la vista. Cuando el veterinario dice que están en condiciones de ser liberados, se los lleva a algún sitio oportuno o a un área natural protegida”, aclaró Castro.

Hay animales que no se pueden liberar por el hecho de que llevan mucho tiempo en cautiverio". Samuel Castro, jefe del área de Flora y Fauna de la Secretaría de Ambiente y Parques de San Luis.

Destacó que el proceso de liberación se realiza en áreas donde el ejemplar se encuentre en su hábitat natural, cómodo y que sepa que no será nuevamente cazado ni maltratado. “En otros casos son devueltos a zonas cercanas de donde fueron encontrados, porque pueden llegar a tener familia o una pareja en esa zona, mientras tanto no sea dentro de los ejidos urbanos”, completó.

“Hay animales que no se pueden liberar por el hecho de que llevan mucho tiempo en cautiverio. Es uno de los problemas que tenemos, porque llevan muchos años encerrados y siempre fueron alimentados por seres humanos, entonces no saben buscar su propia comida, no saben vivir solos”, explicó Castro y finalizó con un llamado de atención a todos los ciudadanos: “Tomemos conciencia de que el animal silvestre no es una mascota, para eso tenemos perros y gatos, que son buenos animales de compañía. Tenemos que aprender como ciudadanos que un pajarito enjaulado no es lindo”.