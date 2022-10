El Trapiche: investigan a seis chicas por lesionar a otra

Sasha Aguilera espera que ésta semana profesionales del Hospital Central “Ramón Carrillo” le realicen una cirugía plástica en su nariz para reconstruirle el tabique que un grupo de seis chicas le quebró durante una golpiza.

Consultada por El Diario la víctima, quien pertenece al Ballet Municipal de El Trapiche, contó que el ataque sucedió el jueves pasado alrededor de las 22:30 cuando salía de ensayar folclore en la Hostería Class. Una fuente judicial señaló que el fiscal Ricardo Barbeito, quien está a cargo de la investigación, solicitó una medida de restricción para la mayor de las agresoras, quien al igual que la víctima tiene 18 años.

Además, pidió que un médico del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial revise a la damnificada y constate las lesiones. Ambas medidas se concretaron el lunes y ayer el fiscal aguardaba el resultado del forense.

“Yo estaba por salir de ensayar y mi profesor me preguntó si me podía quedar un rato más. Le dije que sí, pero como mi papá ya me estaba esperando afuera le dije que iba a ir a avisarle. Él estaba en su auto estacionado no en el frente, sino que estaba en un estacionamiento que está ubicado como a la vuelta del lugar”, comenzó con su relato Aguilera y recordó que ese día a la academia se reintegraron dos chicas que el año pasado habían sido parte del ballet y que este año se habían cambiado a otro.

“Esas dos chicas, por celos, no me quieren”, dijo y explicó que el actual novio de una de ellas es su amigo. “Al chico lo conozco desde fines de 2021, me lo presentó una prima y nos llevamos bien, pero nunca pasó nada. Después él se puso en pareja con una de las chicas que me agredió”, detalló.

Aseguró que los recuerdos que mantiene de la agresión son pocos. “Yo salí a avisarle a mi papá y en un pasillo, que es oscuro, me encerraron entre las seis. Una de ellas me empezó a decir cosas que no quise escuchar y yo les dije que me dejaran pasar porque me quería ir adonde estaba mi papá. Cuando pasé como para ir hacia el auto me agarraron de los pelos y me empezaron a golpear, me dieron un golpe en la nariz y quedé inconsciente. Él no logró escuchar nada porque estaba un poco lejos. En ese entonces salieron dos de mis compañeros y mis profesores a ayudarme. Ellos me empezaron a sacar y después me contaron que también recibieron golpes mientras me ayudaban”, relató.

La joven no sabe si las agresoras solo le propinaron golpes de puño o si utilizaron algún elemento contundente para herirla. Lo que sí tiene en claro es que las reconoce a las seis. “Son de La Florida, de Riocito y de El Trapiche, solamente una de ellas es mayor”, resaltó.

“Cuando lograron sacarme a las chicas de encima y alejarlas, mi grupo de ballet me ayudó y cuando yo pude reaccionar un poco les dije que mi papá estaba ahí, que lo fueran a buscar. Él me llevó a la comisaría, hice la denuncia y de ahí fui al Hospital 'Ramón Carrillo' y regresé (a la dependencia) con el informe médico sobre las lesiones”, agregó.

“Tengo fractura de tabique y tienen que hacerme una cirugía, probablemente sea esta semana porque los médicos no quieren que pase más tiempo. Tuve todo muy inflamado y con moretones, ahora solo tengo un poco hinchado y marcas. No entiendo cómo seis personas pueden reaccionar así por celos. Espero que algún día se den cuenta de que hicieron las cosas mal”, dijo la joven y agregó que antes del ataque recibió amenazas por parte de las agresoras a través de las redes sociales.

La fuente judicial señaló que en cuanto a las otras cinco menores que habrían participado del ataque “se deberá gestionar las órdenes de restricción de acercamiento a través del Juzgado Contravencional Penal Juvenil”.

Consultado por El Diario, el intendente de El Trapiche, Juan Manuel Rigau, mencionó que si bien el hecho no sucedió dentro del establecimiento tomó conocimiento y habló con los padres de la damnificada y de una de las sindicadas como agresora. “Se trató de un conflicto personal entre las chicas”, dijo y agregó que para el martes está prevista una reunión con las partes.

Redacción/MGE