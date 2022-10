En 2022, más de 300 chicos y chicas conocieron el Colón

Este año, más de trescientos niños y niñas del interior puntano tuvieron la oportunidad de conocer la capital del país y recorrer uno de los mejores teatros del mundo. Se trata de alumnos de escuelas de personal único que dentro del programa provincial “De tu paraje al Colón” pudieron, incluso, salir por primera vez del lugar en el que nacieron.

“Para muchos de los chicos que han viajado a Buenos Aires y conocido distintos atractivos de la ciudad capital es la primera vez que pueden realizar un viaje, y que lo hagan con sus compañeros de escuela es muy importante”, dijo el jefe del Programa Vinculación con la Sociedad de la Universidad de La Punta (ULP), Gustavo Baigorria.

En cinco viajes, a lo largo del 2022, cientos de alumnos vivieron experiencias educativas y recreativas únicas de la mano de la iniciativa que lleva adelante el Ejecutivo puntano a través de la Universidad de La Punta. En total fueron estudiantes de 37 escuelas del interior de la provincia los que visitaron Buenos Aires.

El último grupo hizo su recorrido el fin de semana pasado. Conocieron el Teatro Colón, donde se deleitaron con la obra de teatro musical “Teodoro y el Robot sin Nombre”, en la que un robot descubre la música y los sentimientos a través de acertijos. Además, los pequeños escolares realizaron una visita al Planetario de Buenos Aires y luego emprendieron el regreso a San Luis.

La idea es que los chicos fortalezcan sus vínculos, además de poder conocer sobre historia y cultura argentina. Gustavo Baigorria.

Melani, alumna de Las Aguadas, contó que “había personas actuando, mucha música, todo muy lindo. La obra trataba sobre un robot sin nombre y debía responder algunas preguntas y ahí elegían el nombre”. “Disfruté mucho del viaje, me gustó mucho Buenos Aires y me gustaría volver”, agregó. Otro de los niños que conformó este contingente manifestó su alegría. “A mí me gustó la música, el teatro, me gustó todo”, dijo Isaías.

Baigorria señaló que el objetivo de estas salidas es fortalecer el vínculo entre los propios alumnos y entre las distintas escuelas de personal único del interior de San Luis. “La idea de estos viajes es principalmente que los chicos puedan conocer otras geografías, fortaleciendo sus vínculos interpersonales y entre las distintas instituciones”, destacó.

El funcionario detalló que, además del Colón, los alumnos pudieron disfrutar de la historia de la ciudad, sus lugares típicos, museos y experiencias educativas, como el Bioparque Temaikén. “Han sido jornadas espectaculares”, contó. “Se llevan una experiencia muy positiva a la escuela, a su casa. Es un viaje inolvidable”.

Por último, el funcionario adelantó que ya trabajan para preparar los viajes de 2023, que van a ser de casi la misma cantidad de chicos que este año.

“Esperamos continuar con esta iniciativa, vamos a volver a viajar con colegios del interior. Las inscripciones continúan abiertas”, dijo. Los colegios interesados pueden obtener más información en detuparajealcolon.ulp.edu.ar.

