El Santa Catalina celebró su aniversario a pura emoción

El Instituto Santa Catalina celebró su 46° aniversario con un emotivo acto. Fueron homenajeados los egresados que cumplieron 25 años desde que culminaron sus estudios. Además, exestudiantes que viven en diferentes partes del país y el mundo enviaron sus saludos a través de videos.

"Son 46 años desde la fundación en un día como este, de Santa Catalina de Alejandría, que es la protectora de la educación. Por eso fue elegida. Para los festejos recibimos la visita de exalumnos que cumplen 25 años de egresados. Entregaron una placa recordatoria a la escuela y después entre todos hicimos un recordatorio de la trayectoria", contó una de las fundadoras de la institución, Liliana Bottari de Fiorito.

Según detalló, durante la tarde de ayer los chicos iban a disfrutar de peloteros y juegos al aire libre. Además, cada aula creó decoraciones temáticas para celebrar el aniversario. "La escuela somos todos", expresó Bottari de Fiorito.

El acto comenzó cerca de las 10 de la mañana, al aire libre, con la entrada de la Banda de Música de la Policía de San Luis y los egresados izaron la Bandera para recordar su paso por el instituto.

Posteriormente, la comunidad educativa del Santa Catalina se trasladó al auditorio donde el conjunto musical de la Policía deleitó a las autoridades y estudiantes con su repertorio. A su vez, la banda tocó la canción del feliz cumpleaños y el recinto se convirtió en una fiesta.

Como en todos los actos, la Policía tocó el Himno Nacional Argentino, que tuvo la particularidad de que los estudiantes de primaria lo cantaron con lengua de señas.

"Vine porque quería celebrar esta ocasión junto al instituto que me formó, en el que compartí con tantas personas y que fue fundacional en mi vida. Realmente fue muy constitutivo y con mis compañeros nos seguimos reuniendo. Este día emociona", expresó una de las homenajeadas, Julieta Ramírez, quien cursó el nivel primario en el Santa Catalina y egresó en 1991.

Bottari de Fiorito contó que desde este año la institución cuenta con jornada extendida. "Los chicos entran a las 9 de la mañana y salen a las 16:30 o a las 17:30 si eligen la opción de continuar con algún deporte. Lo que predomina en la institución es lo deportivo, lo artístico, por supuesto lo curricular con excelencia, y todo lo que es formar liderazgo, la parte afectiva y la comunicación con las familias. La matrícula ha crecido notablemente por esta propuesta de 2022", indicó.

Actualmente el Instituto Santa Catalina tiene 500 alumnos en los niveles inicial, primario y secundario, mientras que en la universidad hay 550 estudiantes aproximadamente, según detalló la fundadora.

A su vez, estuvo presente una de las docentes, Gloria Pepe, con larga trayectoria en la escuela dado que dio clases de Biología durante 23 años y actualmente está jubilada.

"Siento un reconocimiento especial y una alegría enorme por la trayectoria del instituto en sus 46 años. Gran parte de mi carrera la he hecho acá y la verdad es que siempre ha habido una simbiosis muy linda entre alumnos, mis compañeros de trabajo, con toda la institución y mi persona. Siempre me he sentido muy cómoda y es una alegría que estén en permanente evolución, que sea todo un crecimiento permanente", expresó la docente que fue recordada con cariño por todos sus estudiantes.

