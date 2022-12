Si no es con sufrimiento no vale

Argentina fue superior a Holanda: en los noventa y en el tiempo extra. No mereció sufrir tanto, pero por suerte, una vez más apareció el "Dibu" Martínez para vestirse de héroe, atajar dos penales, y ayudarnos a pasar de fase.

El fútbol tiene razones que la misma razón no entiende. Por eso es tan pasional. La Selección fue superior de principio a fin. Sacó dos goles de renta. Fue un equipo compacto. Con volumen de juego. Paciente. Pegó en los momentos justos. Abrió el partido con un gol exquisito. Una proyección de Nahuel Molina, con un pase quirúrgico de Messi, para que el lateral ponga el 1-0. Y el otro lateral, Marcos Acuña fue el actor intelectual del segundo gol. Se fue de excursión a campo rival, hizo un enganche de novela, lo bajaron: penal. Y Messi, el mismo que inventó el primero, hizo el segundo. Era todo fiesta. Parecía que terminaba en los noventa, con una Argentina que se floreaba frente a un equipo que solo le miraba la patente a los jugadores argentinos.

El partido estaba tranquilo. Argentina lo ganaba sin despeinarse. Iba manejando con el codo afuera. Paseando. Hasta que a diez minutos del final Países Bajos, de arriba, encontró el descuento. Y en el último segundo, después de que el árbitro español —no vale la pena nombrarlo— diera diez minutos de prórroga e inventara una falta, llegaría el 2-2.

Vino la prórroga. Argentina siguió siendo más. Le faltó el gol, pero por suerte se hizo justicia. El "Dibu" atajó dos. Lautaro Martínez, que viene de capa caída, cerró la serie.

Elijo creer. La Scaloneta está en semis. No me importa quién venga. Yo elijo creer en la Selección. Con eso me alcanza.