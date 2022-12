El amor es más fuerte

Lionel Messi nos marca el camino. A pesar de algunas molestias físicas, el mejor del mundo la rompió ante Croacia. Abrió el sendero del triunfo, hizo una jugada bárbara para asistir a Julián Álvarez en el gol que sentenció el partido, la pidió siempre, la aguantó, gambeteó. Lionel es todo lo que está bien.

Pasó mucha agua debajo del puente. Finales perdidas. De-sencantos. Frustraciones por no poder ganar con la Selección todo lo que ganó a nivel club; y sin embargo, lo sigue intentando. A los 35 años corre como un pibe de 20. Es un placer verlo jugar. Es música para los oídos. Es poesía. Es potrero. Es desparpajo. Es fútbol.

Cuando agarra la pelota da la sensación que algo va a pasar. Hace magia con una pelota de fútbol. Juega. Hace jugar. Contagia a sus compañeros.

El mejor del mundo la rompió, y después de ocho años está en otra final. Cómo no ilusionarse. Ayer daban ganas de que el árbitro no pitara nunca. Quería seguir viendo a Lio. Él fue el director de la orquesta que tocó su mejor sinfonía en Qatar. Y esas ganas de nuestro crack contagian a sus compañeros, que lo acompañan de la mejor forma para ayudarlo a levantar una Copa que le es, hasta el momento, esquiva.

Cómo no ilusionarnos, si tenemos al mejor del mundo. Un jugador de otro planeta, de esos que salen cada tanto. Juega con las ganas de la primera vez. No hay dolores. No hay molestias. La adrenalina y las ganas de gritar campeón son más fuertes que todo. Se tocaba la pierna. Estiraba. Todos nos mirábamos y prendíamos velas para que no le pasara nada. Y a la jugada siguiente dejaba a los croatas desparramados como si fueran conos de entrenamiento.

Ganó Argentina. Estamos en la final. Perdón equipo, hoy quise hablar de Messi.