La necesidad de contar con una ley nacional de juventudes

La profundidad de la crisis que vive la Argentina requiere de una mirada muy atenta y muy precisa para la generación de políticas que apunten a nutrir y fortalecer a los sectores más vulnerables de la sociedad. Son muchas las cuestiones a las que los jóvenes deben enfrentarse, y en muchos casos su necesidad de apoyo del Estado, es evidente. Sirva el mercado de trabajo como ejemplo elocuente. “El primer empleo” es un claro anhelo, pero además en la mayoría de los casos es una instancia imprescindible para la generación de ingresos. Por otro lado, generar políticas de apoyo e impulso para los jóvenes expresa un notable compromiso con la construcción colectiva de un futuro mejor.

Entre las responsabilidades públicas resalta la de los legisladores nacionales, que deben generar las herramientas legales para fomentar estas políticas. Deben priorizar en su labor la atención de sectores estratégicos de la población, con dificultades particulares a superar. Sectores cargados de potencial, llenos de energía y con un criterio más simple y superador de las diferencias. Personas que inexorablemente deben asumir un rol protagónico en las decisiones de la sociedad. Eugenia Catalfamo es senadora nacional por San Luis y autora del proyecto de Ley Nacional de Juventudes. La iniciativa comenzó su recorrido con la firma de veintinueve senadores nacionales. Ya tiene media sanción del Senado, y resulta trascendente que en 2022 alcance la aprobación de la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Es concreta y precisa, los sujetos alcanzados son las personas jóvenes, habitantes de la Argentina de entre 18 y 29 años. Su texto no es antojadizo, surge de otros proyectos que quedaron en el camino y fue sometido a la consideración de muchos jóvenes. En múltiples encuentros con personas y organizaciones sociales, civiles, sindicales, políticas, empresariales y académicas de todo el país se han generado debates que enriquecieron y actualizaron su contenido. Ha sido fundamental la participación de organismos de juventudes de La Rioja, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Tierra del Fuego, San Luis y Catamarca.

Se podrá afirmar que en todas las épocas la juventud tuvo problemas particulares y situaciones de rebeldía y de cambio que casi nunca fueron entendidas y mucho menos resueltas. Lo cierto es que la humanidad vive un presente de altísima turbulencia y la velocidad de los cambios de ideas y percepciones es fulminante. Con todos los reparos y las discrepancias que se puedan plantear, la realidad impone serios cambios en la comunicación, en la velocidad de la información y en las formas de convivencia que no siempre son abordadas por los adultos. Y los problemas no son abstractos. Son dificultades concretas que deben obtener respuestas serias y sensatas. Es fundamental que el Estado asuma y reconozca su responsabilidad en este sentido. Y a eso parece apuntar este proyecto de ley. A contar con una estructura institucional acorde, con las partidas presupuestarias necesarias, con estabilidad y permanencia en los criterios y en los recursos. No es menor que la sociedad alcance a visibilizar los problemas que afronta la juventud. Ese reconocimiento es el inicio de la posibilidad de solución.

Hay responsabilidades públicas que se asumen a partir de que el Estado promueva acciones relativas al acceso a la prevención, tratamiento y rehabilitación en cuestiones de salud y de consumos problemáticos; la promoción y estimulación de programas de empleo y formación laboral; inclusión digital; libertad sindical; el respeto a los derechos humanos; la educación en contextos de encierro; participación política y libertad de expresión; la diversidad; la equidad de género y la identidad nacional y cultural; el deporte y la cultura, y la promoción del acceso a la vivienda y a la tierra.

En medio de la crisis económica y social, después de una pandemia devastadora, cada cual debe asumir su responsabilidad. Y la de los legisladores es justamente trabajar para que estas iniciativas prosperen, se apliquen y resulten eficaces. Que resuelven los problemas, en este caso de la juventud. Entonces… que sea ley.