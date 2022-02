Utopía en movimiento: "La rosa galáctica" toca este domingo en Cosquín Rock

En la práctica, la de este domingo será la tercera vez que Vorsoto se presente en Cosquín Rock para concretar el paso histórico de ser la banda puntana con más presencias en el festival cordobés. Pero como en el mundo de Martín Viñals, el líder del grupo, todo lo sólido puede desvanecerse, prefirió encarar la aventura con una sorpresa.

Esa sorpresa se llama “La rosa galáctica”, que además de un disco, es un grupo, un estudio de grabación y un proyecto multiartístico que incluye el regreso al dibujo del cantante y bajista después de muchos años.

El propio Viñals lo intenta explicar. “La rosa galáctica no es una nueva banda, es un proyecto que empezó con el estudio de grabación en mi casa, donde, empujado por los chicos de Vorsoto, empecé a hacer mis propias canciones”. En otras palabras, los integrantes de la banda se encolumnaron detrás de los temas de Martín.

Con ese concepto, “La rosa galáctica” —o sea, Vorsoto— tocará hoy a las 16:10 en el escenario “Córdoba” del festival, donde más tarde estarán Viticus y La Franela. “Tenemos recuerdos muy difusos de las veces anteriores que estuvimos en Cosquín, esperamos esta vez abordar la situación con más conciencia. De todas maneras las expectativas y las ganas son las de siempre”, agregó el músico.

El lanzamiento del disco llamado también “La rosa...” se adelantó por la invitación a tocar en el encuentro. En paralelo, Vorsoto termina de grabar su cuarto disco y en los próximos meses se conocerá el tema adelanto, sugestivamente llamado “Renacimiento”.

El set de hoy en Cosquín se concentrará en el proyecto de Viñals, del que fue compositor, productor, arreglador y por el que tomó todas las decisiones artísticas. Así y todo, omitió la palabra “solista” y prefirió hablar de un trabajo personal. “Tuve un equipo que me ayudó en todo, no creo que me calce el mote de solista, no estoy preparado para sentir esa soledad”, resumió.

Lo que celebra Viñals como interesante de esta forma de trabajo es que cualquier miembro de la banda —reducida a cuarteto en la actualidad— puede canalizar sus intenciones artísticas sin necesidad de separación ni alejamiento. “Estamos en una nave armada para que nos expresemos, es un humus de libertad y una utopía; para nosotros es como la Tierra Santa, hecho con el amor y las ganas de pensar en el desarrollo artístico libre y compartido”, cerró el artista.

Redacción/MGE