Antiácido alternativo: “Limón” se presenta en San Luis

Electrónica, acidez y rock parece una combinación poco factible y, a simple vista, incompatible. Sin embargo, los integrantes de LIMÓN le añaden ese toque dulce con el que intentarán cambiar el ph de la fruta para acaramelar los oídos, en esta oportunidad, de los puntanos.

Este miércoles, a partir de las 22:30, Costa de Papel recibe, por tercera vez, al grupo de Buenos Aires en el bar All Right. La banda de rock alternativo viene con un cancionero variado de temas de su primer álbum, “Una casa sin espejos”, y dos estrenos, los sencillos “Para ver mejor” y “Rese en mí”. Por el momento no decidieron si interpretarán “Adentro de mi casa”, tema que lanzarán en un mes.

“Estas canciones que estaremos tocando tienen algo nuevo dentro del estilo que ya manejamos. Son más de formato banda y orgánicos. Somos nosotros tocando”, contó Tomás Hepner, quien está a cargo de los sintetizadores y la programación.

El grupo, que nació como “la típica banda de amigos en el colegio”, según define Tomás, cobró identidad en 2015, pero la formación actual se concretó dos años después. Al quinteto, que ocasionalmente se le suma una corista, le gusta fusionar su género de base con pop y electrónica.

“El rock, yendo a la esencia, es casi como una actitud estética que se mantuvo con los años, pero cruzado otros géneros y estructuras. No somos solamente el formato de banda, sino una distorsión”, fundamentó.

Redacción/MGE