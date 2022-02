Las particularidades de la violencia en los pueblos

Una de cada tres mujeres en el mundo sufrió en algún momento de su vida violencia de género, según datos de organismos como la OMS o la ONU. Y aunque las violencias hacia las mujeres están “globalizadas” presentan algunas particularidades según regiones, culturas, poblaciones. Algunas de ellas son las que se dan en el contexto del pueblo o de las zonas rurales donde todavía el “no te metas” o el “algo habrá hecho” prevalecen sobre la lucha para poner fin a este flagelo.

Si alguien conoce de estas “particularidades” es Claudia Allayme, sobreviviente de un intento de femicidio, activista feminista y actual referente del Departamento Chacabuco de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, región con una alta incidencia de casos de violencia de género en la provincia.

¿Cómo le cuento a su amigo del colegio, que hoy es policía, que él me pega? Claudia Allayme

De acuerdo a estadísticas oficiales de 2020, elaboradas por la Secretaría de la Mujer, el Departamento Chacabuco, con más de 20.000 habitantes, se ubica cuarto en los ingresos que reciben por año, después de los departamentos Pueyrredón, Pedernera y Junín, que concentran el 70 por ciento de la población de San Luis.

Su pasado es su motor. Claudia tuvo dos meses de internación en terapia intensiva, con la mitad de su cuerpo quemado.

En este contexto, Claudia realiza desde 2016 su trabajo de terreno que consiste, junto al equipo de profesionales y consejeras, en gestionar, asesorar, acompañar e impartir campañas de prevención en localidades y parajes rurales de la zona. “Si yo pude salir, por qué no lo puede hacer otra mujer. Cuando llegan y cruzan la puerta de la secretaría donde yo estoy trabajando es cuando me veo yo, y aunque cada mujer es una situación diferente, lo único que necesitan es que les digamos que las entendemos y que no estamos para juzgarlas. Mi trabajo es hacer un poquito por mí de lo que no pude hacer en ese momento, es como una autosanación interna y que empieza por escucharlas”.

¿Cómo hacemos con medidas de restricción de 300 metros en una localidad como Renca? Claudia Allayme

Claudia vivió hace casi 14 años uno de los episodios más duros de su vida. Fue cuando su exesposo, Fernando Emmanuel Romero, intentó asesinarla prendiéndola fuego.

Sobrevivió tras dos meses de internación en terapia intensiva, con la mitad de su cuerpo quemado, decenas de cirugías reconstructivas y cicatrices que siguen presentes en su piel.

—¿Cuándo hiciste el “click” que te llevó a ser una activista del feminismo referente en su región?

—Verme a mí en muchas situaciones injustas me hizo "click" para despertarme, primero pulir, limar, trabajar mucho a nivel psicológico sobre el papel de víctima. Nadie se imagina cuánto trabaja una mujer para salir de ese rótulo de ser víctima por violencia de género. Si lo supieran no nos llamarían así, nos dirían mujeres resilientes, guerreras, luchadoras… es muy fuerte cuando una se ve en una situación de vulnerabilidad física como yo estuve, siendo una momia de una cama de terapia intensiva a salir y buscar dos o tres trabajos para poner los platos de comida que hacen falta en la mesa, porque eso también depende de nosotras.

—De acuerdo a tu experiencia, ¿podés ratificar que en el interior, en las pequeñas localidades, las situaciones de violencia de género están más normalizadas que en las ciudades?

—Sí, la naturalización de la violencia de género es de manera regular y los factores que influyen son muchos. Algunos se perpetúan en el tiempo, hay casos de más de dos décadas soportando violencia, tratemos de imaginar la historia de esa mujer y de su familia hace 20 años atrás, entonces esto es cultural también. Porque no es solo el golpe, el hematoma, sino los empujones, las restricciones de dinero, el control y la vigilancia permanente, los celos, estos son algunos indicios que llevan a situaciones graves que llegan a prohibiciones a la víctimas de tener contacto con sus vínculos, a que asistan a reuniones escolares o recreativas, incluso a que lleven a sus hijes a hacer el control al médico.

—¿Cuáles son las violencias más comunes que observás en la zona de tu consejería?

—La violencia más común es la psicológica, y considero que es la más grave, porque nos genera un doble trabajo: primero y principal el entrar en la confianza. Por eso es tan importante el abordaje interdisciplinario, con asistencia psicológica, legal, social, de salud. La mujer de la zona rural y semirural, donde yo estoy, tiene muchos miedos, le cuesta mucho trabajo llegar a pedir una ayuda, la mayoría de las veces llegan a la esquina del Juzgado o de la comisaría y pegan la vuelta, pero por qué. Se plantean cuestiones como a quién le voy a comentar lo que me está pasando, será del pueblo, de la localidad, conocerá a mi suegra, a mi cuñada, a la pareja de mi excuñado, conoce a mi marido, jugarán al fútbol juntos, habrán sido compañeros de la secundaria, cómo se lo cuento… cómo le digo que es violento, cómo le cuento a su amigo del colegio, que hoy es policía, que él me pega, cómo le digo al médico si sé que está la enfermera escuchando y es amiga de mi cuñada. Estas son muchas de las preguntas y los miedos. Y después qué pasa cuando esto se supera, cuando se la acompaña, se le explica y se logra la confianza. Ahí en ese momento llega lo que yo llamo los miedos de la segunda etapa, que son a la represalia tras la denuncia, al incumplimiento de la cuota alimentaria, a que no le crean porque es "re buen tipo" o porque la estabilidad del hogar depende del agresor y le van a quitar los hijos.

Nunca más. “Verme a mí en muchas situaciones injustas me hizo 'click' para despertarme y luchar”.

—Y en cuanto a la aplicación de las leyes de protección de la mujer, ¿creés que son suficientes?

—Yo observo dos problemas. Primero la falta de formación especializada en violencia de género con perspectiva y segundo son los medios de cómo se aplican las medidas. En el caso de los pueblos, son los destacamentos policiales y las comisarías, con quienes he logrado generar un trabajo articulado, pero cómo hacemos si por ejemplo hay medida de restricción de 300 metros en una localidad como Renca, Papagayos o Villa Larca. Si yo que soy la víctima vivo en la esquina del único banco del pueblo o cajero cómo hace el agresor para ir, se va a dar un permanente incumplimiento. Qué pasa si a la vuelta de mi casa vive su mamá o su papá y tiene una juntada familiar. Ante ese incumplimiento hay que ser estricto, la ley y la orden es una sola, la orden del juez cuando no se cumple se llama incumplimiento entonces ahí tenemos que hacer una denuncia en la instancia penal, poder explicarles estos aspectos es fundamental.

—¿Sobre la constante queja de que se hacen denuncias y no pasa nada?

—Siempre escuchamos el estoy cansada de hacerle denuncias, sí, lo sé, pero yo las incentivo a que si hiciste diez, hagas once porque en algún momento se va a aplicar la ley con todo su peso, porque mientras más denuncias más es lo que tiene que escuchar la Justicia de esta mujer que finalmente pudo alzar su voz.

CONSEJERÍAS EN LA PROVINCIA

→ San Luis ciudad

● Salón Biblioteca 1° de Mayo - B° 1° de Mayo, sobre calle Quinto Centenario

● Salón “Eva te abraza” - Riobamba extremo norte y Clavel del Aire

● Salón Jardín Aeropuerto - Maestro González y Caseros

●Salón Vialidad Nacional - Víctor Tula y 25 de Agosto

● SUM Parque de las Naciones - Riobamba 1537

● Espacio WEYE - Marcelino Poblet 668

● Ediro - Primer piso

→ Merlo

●Oficina de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad - Los Almendros 940

→Villa Mercedes

●Terminal de Ómnibus - Primer piso, local 8

→ Tilisarao

●Terminal de Ómnibus - Box N°7

→ Quines

●Terminal de Ómnibus - Av. Córdoba s/n

→ Candelaria

●Biblioteca Municipal- Loaiza s/n

→ Unión

●25 de Mayo s/n

Redacción / NTV