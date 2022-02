Juicio contra Solari: la víctima declaró y dio detalles de los abusos

Tímida y cauta. Así declaró ayer M.C., la hijastra de Gastón Solari, quien está acusado de abusarla sexualmente desde que ella tenía 9 años hasta los 11. Actualmente la víctima tiene 19 y fue su voluntad la de brindar su testimonio ante la Cámara del Crimen 2 de San Luis y contar sobre los ultrajes que sufrió.

Dijo que una tarde, Solari la violó en su casa y que ella luego cruzó a lo de su niñera, donde buscó a la hija de ella, quien era su amiga, y le pidió que la acompañara a su domicilio. Recordó que allí llorando le contó que momentos antes su padrastro la había violado. “Hicimos un pacto de secreto que lo mantuvimos por cinco años”, aseguró y explicó que ese fue el motivo por el que nadie se enteró de lo sucedido hasta días antes de que ella cumpliera 15 años, cuando presionada por otra amiga se lo confió a su madre.

Señaló que ese primer ultraje sucedió en su habitación cuando estaba sola en la casa junto a Solari, dado que su mamá estaba trabajando. Aclaró que esa no fue la única vez que él se aprovechó de ella, que los abusos sucedieron “como tres o cuatro veces” y que todos ocurrieron en esa vivienda. Resaltó que en esas oportunidades el imputado le decía que si contaba lo sucedido iba a matar a su mamá.

“Después de todo eso mi vida cambió totalmente, empecé a ser reservada y a no tener confianza con la gente. Me cortaba y tomaba pastillas... Quise quitarme la vida de un millón de maneras... Es algo que a mí no se me va a borrar nunca y el dolor siempre va a estar”, aseveró angustiada.

En la audiencia de ayer, también declararon dos amigas de la víctima. La primera en hacerlo fue Tais Tapia, quien tiene 19 años y es hija de la mujer que era niñera de M.C. cuando sucedieron los hechos. Expresó que un día cuando ella tenía 10 años y M.C. 9, esta última fue a buscarla y la llevó a su casa. Señaló que una vez que llegaron hasta ahí entraron al baño y que M.C. le dijo que Solari la había violado y le mostró sus partes íntimas, donde ella notó que tenía sangre.

Dos amigas y un secreto

Al igual que M.C. recordó que hicieron un pacto de silencio y guardaron el secreto, por miedo, y nunca se lo contaron a nadie. Mencionó que a los días de revelarle el primer hecho, la víctima admitió que nuevamente Solari la había abusado y ella le dijo que debía contárselo a alguien, pero que M.C. se arrodilló y le pidió por favor que no se lo dijera a nadie.

Luego dio su testimonio C.L., quien también es amiga de la víctima. Ella tiene 17 años y por ese motivo estuvo acompañada del defensor de Menores, Santiago Privitera. Dijo que conoció a M.C. en la secundaria y que ella un día le confió que había sido abusada por su padrastro. Desde esa jornada aconsejó, le pidió e incitó a la víctima para que se lo contara a su mamá y así logró que lo hiciera un día que las tres regresaban de un paseo por el campo.

Ayer también declararon la pediatra de la víctima, Marisa Arrieta; la psicóloga que le realizó a M.C. entrevistas preliminares para el tratamiento psicológico, María del Cielo Arias; la policía, Andrea Alejandra Orozco; y la expareja de Solari, Mariana Barrera.