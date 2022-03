Ahora suman ocho los detenidos por el asesinato de Sergio Pastrán ocurrido el pasado lunes en el barrio San José de Villa Mercedes: en la madrugada de este sábado fue detenido por orden del fiscal José Olguín, en un domicilio de la localidad de Juan Jorba, Franco Gastón Agüero (alias El Riojano).

La información fue confirmada a El Diario de la República por el jefe de Homicidios de Villa Mercedes, Sebastián Tula, quien destacó que participaron del operativo de detención, además del personal del Departamento Homicidios, el jefe de la Comisaría 10 Pedro Alaniz, el grupo especial COAR y peritos de Policía Científica.

De esta forma Agüero se suma a la lista de detenidos junto a Víctor "El Veco" Suárez, Ezequiel Pedernera, su padre Víctor Pedernera; Moisés Marcola, Marcelo Argüello, Evelyn Contrafatto y su papá Hilario Contrafatto.

Según los datos que puedo recabar hasta ahora el fiscal Olguín la enemistad entre un grupo de vecinos del barrio San José que terminó costándole la vida a Gastón Sergio Pastrán no era muy antigua. El problema entre los vecinos nació o se agudizó en los días previos al homicidio.

Tuvieron discusiones y peleas, con armas blancas de por medio, que ninguna de las partes quiso denunciar ante la Policía, a pesar de que más de uno resultó herido. La razón de tal enemistad: un parlante que los Pastrán le exigían a la familia de dos de los imputados.

El fiscal contó que uno de los detenidos, de apellido Pedernera, tiene un hijo con la hija de crianza de un hermano de Pastrán. Aunque Olguín sospecha que entre ambas familias ya existía "una bronca", la enemistad empeoró cuando Pedernera y la joven se separaron.

Al terminar la relación, la chica se llevó sus pertenencias de la casa que compartía con el ahora imputado. Pero olvidó un parlante de un equipo de música. Los Pastrán le pidieron el aparato en varias oportunidades, pero no se lo devolvieron. Según los testimonios, el viernes de la semana pasada la madre de la joven fue a pedir nuevamente el altavoz y los Pedernera "no tuvieron mejor idea que agarrarla a trompadas", detalló el fiscal.

"Como golpearon a la mujer, los Pastrán después volvieron para pelear", indicó. Se enfrentaron el viernes, el sábado y el domingo. En muchos de esos altercados intervino la Policía y hasta demoró a alguno de los ahora imputados.

"La Policía fue a hablar con ellos, pero de ambos lados negaban los hechos: decían que no había pasado nada o que todo era mentira, cuando uno había recibido una puñalada en la mano y otro, en una pierna", comentó el fiscal.

Pero el del lunes no fue un enfrentamiento. Para el fiscal no hay dudas de que los detenidos se le fueron encima a Pastrán con la única intención de matarlo. No hubo una riña ni amenazas previas. Simplemente lo emboscaron con armas de fuego, cuchillo, piedras y palos cuando Pastrán estaba solo, alcoholizado y desarmado.

Los Pedernera fueron con Evelyn Contrafatto (que es novia de Ezequiel Pedernera) y su padre, y con Argüello, Marcola y Suárez, que son amigos y vecinos.

Es más, el fiscal tiene la hipótesis de que el grupo atacó no con la idea específica de matar a Gastón, sino con la intención de asesinar a algún Pastrán, al que fuera. De hecho, no está seguro de si realmente la víctima tuvo participación en alguno de los conflictos previos, porque ni siquiera vive en el barrio; allí solo está el domicilio de su familia, a la que visitaba de vez en cuando.

