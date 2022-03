"Groovitando", de Alejandro Aguilera: smooth jazz para el oído

Grabar canciones propias era una cuenta pendiente en la vida de Alejandro Aguilera. El músico puntano tiene una larga trayectoria en la producción y grabación de diferentes discos de grupos y artistas solistas de diversos géneros, como el folclore, el tango y el rock.

Ahora, decidió dedicarse tiempo para desarrollar un proyecto que hace mucho tiempo se debía: grabar sus propias canciones dentro de un género poco explorado, como es el smooth jazz, una música que viene del jazz pero que está fusionada con otros ritmos como el funk, el rock, el pop y la balada. Así, lanzó a las plataformas virtuales "Groovitando", el primero de los dos temas que componen su EP.

“Este es un ritmo que nunca había grabado y tenía algunas canciones hechas hace tiempo. Lo que hice fue empezar a producirlas. Cuesta mucho autoproducirse y autogestionarse, entre que no tengo mucho tiempo y que soy bastante exigente conmigo mismo, a veces me da pudor mostrarme a mí mismo, entonces eso me cuesta particularmente. Pero pese a todo eso, finalmente me decidí a hacerlo con esta posibilidad que me dio la Casa de la Música de grabar”, comentó Aguilera.

El músico contó que pudo darse el gusto personal de seleccionar a los artistas que lo acompañan en esta grabación. Así, se sumaron a las filas del EP Javier Bentivegna, en batería, y Jonathan Sebastia, en bajo. “Me encanta el sonido de Bentivegna, tiene un groove maravilloso, un toque fantástico que me encanta. Nunca he tocado con él pero siempre me gustó su sonido. Y Jonathan es un joven muy talentoso que tiene un sonido muy fresco y nuevo”, afirmó.

“Estoy feliz de la vida de poder desarrollar este proyecto personal, tan propio e íntimo, que simplemente persigue el fin de compartir la música que hago —expresó Aguilera—. Que la gente sepa quién soy. Me gusta todo tipo de música; no me importa el género, lo que me gusta es tocar. Soy feliz y estoy bendecido de poder vivir de la música, y hacer este género era una cuenta pendiente para mí”.

El smooth jazz busca acercar al oído común de la gente el jazz, que siempre fue una música muy elevada y elitista. En los '70 intentaron retomar el camino de ese género a través de la fusión con otros ritmos, para acercarlo comercialmente.

Redacción/MGE