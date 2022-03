El municipio de Juana Koslay pedirá que Seguridad monitoree sus cámaras

Hace tiempo, unos 220 vecinos de Juana Koslay crearon un grupo de WhatsApp para alertar sobre hechos delictivos que ocurren en la ciudad. En los últimos meses esos avisos fueron más recurrentes, dado que varios sufrieron robos en sus casas o actos vandálicos en sus locales comerciales. La Policía adelantó que realizará próximamente diversas reuniones para abordar el problema y brindar respuestas a los koslayenses. Y el Municipio, que requerirá que las filmadoras del sistema público de videovigilancia sean monitoreadas desde el Centro de Monitoreo de las cámaras de seguridad públicas.

En comunicación con El Diario, una vecina que no quiso dar su nombre pero es dueña de un local de blanquería y productos de decoración, contó que el sábado 5 de marzo hubo destrozos en su comercio. "Me arrojaron piedras que trizaron los vidrios, que por suerte son bastantes firmes y no se rompieron, por lo que no me robaron. Hice la denuncia en la Comisaría 5ª y luego una patrulla fue a constatar los daños", resumió. La mujer aseguró que los hechos delictivos "suceden de noche y la Policía solo anda de día", por lo que solicitó más presencia de uniformados en las calles durante la madrugada.

Silvia Aristiarán, vecina del barrio Barrancas de Koslay, denunció que ese mismo día delincuentes ingresaron a su vivienda y le robaron un televisor de 49 pulgadas, una notebook, una Playstation y la mochila de la escuela de su hijo, con útiles. "Yo salí a las 21 y a las 23:50, cuando regresé, me encontré con que me habían robado. Entraron por el ventanal de una habitación trasera que da a una galería. Al lado hay un terreno baldío con yuyos muy altos. Pienso que entraron por ahí y con un vehículo, por la cantidad de cosas que se llevaron. En la entrada del barrio están ubicadas las cámaras del Municipio, que supuestamente funcionan", relató.

Por su parte, Marcelo Abdala, quien también reside en Juana Koslay, comentó que el grupo de WhatsApp del que forman parte los vecinos fue creado para solidarizarse cuando alguno sufre un robo o algo similar. "Hasta acá todo lo que tenemos es inseguridad e incertidumbre. Debemos trabajar en conjunto con la Policía y el Municipio para llegar a buen puerto", opinó.

Consultado por El Diario, Jorge "Toty" Videla, intendente de Juana Koslay, aseguró que el Municipio actúa como un engranaje para ayudar al Ministerio de Seguridad. "Desde hace cuatro años realizamos la limpieza de más de 500 terrenos baldíos privados en Juana Koslay. Eso aporta a la seguridad y a la salubridad. Sumamos de refuerzo 1.200 luminarias, es decir que hay 4.200 en total. El Municipio tiene un plan de cámaras de seguridad y, por el momento, el 30 por ciento de la ciudad las tiene instaladas. Algunas ya están funcionando y otras comenzarán a hacerlo con el correr del tiempo. Estas 250 cámaras no son monitoreadas, pero sí graban por 30 días", detalló.

"En los próximos días probablemente nos reunamos con funcionarios del Ministerio de Seguridad para ver si estas cámaras ya existentes pueden ser controladas en el centro de monitoreo", adelantó. "Somos el único municipio que está invirtiendo en cámaras. Soñamos tenerlas en toda la ciudad y poder tener un centro de monitoreo propio con patrulla, para que se pueda trabajar sobre la prevención de los delitos. Pero es un plan a largo plazo, por una cuestión de costos", indicó.

Por su parte, la jefa de la Comisaría 5ª de Juana Koslay, comisaria mayor Mary Aguirre, anticipó que junto con personal de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 1, tendrán encuentros con vecinos de diferentes zonas de la ciudad para dar soluciones. Serán con residentes de diferentes barrios, dado que no todos tienen las mismas necesidades. Por ejemplo, algunos cuentan con cámaras de seguridad privadas y del Gobierno y otros con ninguna de ellas, explicó.

Refirió que a partir del 1º de febrero, cuando entró en vigencia el sistema penal acusatorio, tras recibir una denuncia, la Policía solo acude a constatar lo expuesto por el denunciante, recolecta la mayor cantidad de pruebas posibles y eleva el Informe Policial Homologado (IPH) a la Fiscalía de turno, que continúa con la investigación.