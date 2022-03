Buscan una camioneta que le robaron a un repartidor

Personal de la Comisaría 2ª trabaja para hallar una camioneta Renault Kangoo que cerca de las 15 de este martes fue robada de la esquina de San Juan y Aristóbulo del Valle. Según le contó a El Diario Ismael Godoy, propietario del vehículo, lo había dejado estacionado durante unos diez minutos y cuando salió se encontró con que se la habían robado.

Señaló que es una camioneta blanca tipo furgón y que su patente es FFQ 524. Dijo que a pesar de que la utiliza para realizar repartos de delivery para la rotisería que trabaja, el vehículo no tenía ningún tipo de ploteado alusivo a ese comercio.

Mencionó que dejó el vehículo estacionado frente a la rotisería y sin ninguna medida de seguridad. "Estaba sin llave y no escuché nada porque el motor no hace ruido. Le expliqué a la Policía que tenía un motor nuevo que, como no era original, había bloqueado la computadora y tal vez por eso les fue fácil arrancarla", comentó.

Una fuente de la Comisaría 2ª señaló que alrededor de las 18 el damnificado se presentó a realizar la denuncia. Agregó que mientras tanto los agentes de la dependencia recolectaban testimonios de vecinos y solicitaban que aportaran los registros de las cámaras de seguridad de sus viviendas para analizar si habían captado el momento del hecho.

