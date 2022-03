Una familia pide ayuda para refaccionar su casa afectada por el viento

Los cinco integrantes de la familia Torrontegui, que el pasado miércoles sufrieron la pérdida del techo, los vidrios de las ventanas y la caída de algunos ladrillos de las paredes de su vivienda -por acción del fuerte viento y la tormenta- piden ayuda a la comunidad para poder recomponerla.

El viento que azotó el pasado miércoles esa zona del departamento Belgrano “levantó el techo, tiró tres hileras de ladrillos de las paredes, reventó la puerta y rompió todos los vidrios, además de las cosas que teníamos adentro”, comentó Carolina Torrontegui, vecina del campo La Estrella, a 19 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Luis, camino a San Jerónimo.

Desde ese día, los cinco integrantes de la familia —ella, su padre Omar Eberto Torrontegui de 63 años; su esposo; su hija Malena López y su nietito Bruno, de un año y cinco meses— han pernoctado en distintos lugares.

La primera ayuda que recibieron fue de la Brigada Solidaria del Ministerio de Desarrollo Social, quienes en la tarde de este jueves finalizaron las tareas de reparación total del techo de la vivienda.

“Tomamos conocimiento del caso por la Secretaria de la Vivienda con quienes trabajamos en conjunto, junto a un equipo del Ente Control de Rutas. Las tareas que realizamos fue devolverle un lugar habitable y seguro a esa familia, ya que el techo se voló completamente de toda la casa”, contó Arnaldo Soria, jefe del Programa de Acción Social.

“Se colocó un techo de 6x6 metros, con todos los materiales correspondientes: chapas, tirantes, aislantes, tornillos y la mano de obra en conjunto con compañeros del Ente Control de Rutas”, indicó Soria.

Además informó que desde el miércoles por la tarde la Brigada Solidaria trabajó en más de 15 viviendas que sufrieron daños por el temporal de lluvia y viento.

“Lo que más pido es el techo. Necesito otras diez chapas y perfiles. Si alguien tiene alguna para darme, se lo agradecería, porque el sueldo no lo cobro todavía y no tengo otros recursos para ir a comprar”, dice Carolina, que dejó su teléfono por si alguien quiere solidarizarse: 2665 065394. Su esposo no trabaja hace cinco meses; un mes atrás le sacaron un tumor de la garganta y está esperando el informe de la biopsia.

Ella va todos los días a la casa, a seguir sacando escombros con la ayuda de los vecinos, y de la Policía de San Jerónimo, que le ronda la casa cada tanto, para que no se pierda lo que le ha quedado útil. “Perdí muchas cosas, se mojó todo, han volado los vidrios, parecía que han puesto una bomba”, contó con desesperación.

Redacción/MGE