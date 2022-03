Suba del precio de los granos: mejor no festejar de antemano

Cuando Rusia invadió Ucrania, muchos en el ámbito agropecuario enseguida relacionaron el conflicto con el trigo, ya que ambos países están entre los principales proveedores mundiales del cereal y una guerra podría sacarlos de competencia, abriendo el camino para otros jugadores como Argentina, que también le vende al mundo parte de su producción.

En parte, esas especulaciones se hicieron realidad cuando el nuevo escenario geopolítico generado por el conflicto hizo que los precios internacionales de los commodities en general y los productos agroindustriales en particular comenzaran a subir de manera desenfrenada. Pero todavía es temprano para festejar, por un lado porque la volatilidad está en su punto máximo y entonces los valores suben y bajan de manera brusca, y por otro porque no todo ese aluvión podrá ser aprovechado por los productores argentinos.

El sitio web Bichos de Campo se pregunta: ¿en qué medida ese aluvión alcista podrá ser aprovechado por los productores argentinos? La respuesta no es definitiva, ya que no existe una sola, debido a que depende de cada cultivo en particular y también a que están en juego el maíz y el aceite de girasol, además de la soja.

En el caso del trigo, los últimos datos oficiales disponibles indican que los productores ya vendieron la totalidad del cupo de exportación 2021/22 habilitado por el gobierno nacional, por lo que la mayor parte de la producción local ya tiene precio fijado de antemano. Sin embargo, al 16 de febrero pasado aún había 2,32 millones de toneladas de trigo comprometido que tenían “precio a fijar”, lo que implica —si siguen “abiertas” tales posiciones a la fecha— que esos productores podrán aprovechar la fase alcista de precios que viene registrando el cereal en los últimos días.

Los molinos, en tanto, hasta el momento compraron apenas 1,51 millón de toneladas de trigo de los 6,50 millones que deberían procesar en el transcurso del presente año para satisfacer la demanda interna, lo que implica que la mayor parte de las adquisiciones del cereal deberán realizarlas en el nuevo escenario de precios. Eso no es una buena noticia para los consumidores y los efectos ya comenzaron a verse, porque algunos retacean la entrega de harina que no estaba comprometida de antemano.

En maíz, la situación es más favorable para los productores, porque hasta el momento vendieron 15,2 millones de toneladas, de las que 6,23 millones no tienen “precio hecho”, con lo que pueden “fijar” precio en el nuevo escenario.

Si bien los exportadores ya registraron la totalidad del primer tramo del margen de seguridad del cupo de exportación habilitado (22,5 millones de toneladas), los productores tienen un buen trecho hasta completar esa cifra.

En lo que respecta a la soja 2021/22, industrias aceiteras y exportadores ya compraron 7,81 millones de toneladas, de las que la mayor parte (5,22 millones de toneladas) tienen precio “abierto”, es decir, pueden aprovechar el actual escenario.

Finalmente, los productores de girasol ya vendieron 1,14 millón de toneladas de la oleaginosa, la mayor parte de las que tiene precio hecho. Queda la “revancha” para las casi dos millones de toneladas más que debería adquirir la industria en el transcurso del presente año.

Redacción/MGE