Los familiares de Núñez dicen que "no hay pruebas de que haya matado a Ramos"

Familiares y amigos de Héctor Federico Núñez, el único detenido y acusado por el asesinato de la docente Mónica Ramos, pidieron este viernes por la mañana frente a las puertas del Poder Judicial por su absolución y liberación. “Queremos que alguien nos escuche, que nos atiendan. Se hicieron 53 pruebas de ADN, con muestras tomadas a distintas personas, entre ellas mi hijo, y ninguna es compatible con el perfil de Ramos. Mi hijo es inocente”, le expresó a El Diario Ana María Gatica, madre del procesado.

El próximo martes se cumplirán dos años de la detención de Núñez, quien está acusado de "Homicidio criminis causa en concurso real con robo calificado por escalamiento e incendio". El crimen ocurrió el 3 de marzo de 2020 en la casa de la profesora, en Belgrano al 100. Un grupo de 10 personas, junto a la madre de Núñez, estuvo en la puerta de Tribunales con carteles y refirió que nada tuvo que ver con el caso y que fue apresado indebidamente, ya que no hay pruebas contundentes en su contra.

Luciana Godoy, pareja de Núñez, dijo que el morral que los investigadores hallaron en la casa de Mónica es de Federico y que se lo habían robado en 2018. “Entendemos que la Policía llegó a él porque tenía adentro un ticket de cobro de banco del mismo año en que se lo robaron. Tenemos la denuncia que hizo en ese momento. Dos años después, el bolso apareció ahí, en la casa de Ramos”, indicó.

Explicó que su pareja fue captada por las cámaras de la zona transitando en inmediaciones al domicilio de la docente, ya que vivía a dos cuadras de allí. “Obviamente tenía que recorrer ese trayecto. Los investigadores no tomaron en cuenta las imágenes de días anteriores. Si lo hacían, iban a constatar que pasaba siempre por el lugar”, dijo Godoy.

Descontenta con la instrucción de la causa, expresó que después de la detención de Núñez “hicieron un circo con la causa”. “Dijeron que esperó arriba de una terraza por horas y es imposible, es una zona muy transitada y nunca lo vio nadie. Después de 10 meses llegaron las pruebas de ADN y no hay nada que lo involucre. Somos seres orgánicos, algún indicio tendría que haber dejado dentro de la casa”, opinó.

A su vez, la madre del detenido aseveró que aguardan desesperadamente la fecha del debate oral, que aún no ha sido establecida. “Llevamos esta situación como podemos. Hablamos con él constantemente y pide que todo se termine de una vez. Me juró en mi cara que no tiene nada que ver. Perdió a su familia, su trabajo y sus hijos, y eso nadie se lo va a devolver”, lamentó Gatica.

La mujer entregó a los medios copias de los cotejos de ADN que le realizaron entre las muestras tomadas a Ramos y otras extraídas a Martín Rodríguez (hijo de Mónica), Balbino Rodríguez (expareja de Mónica y padre de Martín) y a Lisandro Gutiérrez (un amigo de Mónica). “Se trata de copias de las pruebas que realizaron en Laboratorios Puntanos a pedido del juzgado que llevaba la causa. Esto es para que quede acreditado que no hay nada que ocultar y ninguna de las muestras tomadas a mi hijo son compatibles con las extraídas del cuerpo de Mónica Ramos”, acotó.

Pero del análisis realizado a un buzo hallado en la casa surge la presencia de vestigios de material biológico correspondiente a un perfil de al menos dos hombres distintos, que no son ni Núñez, ni el hijo ni el ex de Ramos. Pero como estudiaron solo una parte de la prenda, desde el laboratorio sugirieron enviar el buzo para poder obtener un perfil genético completo.

Redacción / NTV