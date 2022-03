Casi 7 años de cárcel para el único detenido por asaltar a exministro

Rubén Flores. Dijo que en la fecha en la que ocurrieron los dos atracos, él no había viajado a Villa Mercedes. Foto: Luciana Iglesias.

Rubén Flores está detenido desde junio de 2019. Primero lo aprehendieron por haber asaltado al exministro de Turismo de San Luis, Aldo González Funes. Junto a un cómplice, lo sorprendió en el centro de Villa Mercedes. Lo encañonó cuando subía a su camioneta, le ordenó que le entregara todo el dinero que llevaba consigo, tomó el control del rodado y condujo hasta las afueras de la ciudad, donde lo hizo bajar y escapó en la pickup. En el transcurso de las averiguaciones, los investigadores establecieron que Flores también fue uno de los hombres que le robaron un vehículo a una mujer, con un modus operandi similar. Ayer, la Cámara Penal 2 de Villa Mercedes, que juzgó a Flores, leyó el veredicto. El fiscal había pedido que lo condenaran a 13 años de cárcel, no solo por los robos, sino por haber privado de la libertad a los damnificados. Flores no logró la libertad que seguramente tanto anhelaba, pero tampoco le dieron la cantidad de años de prisión que había requerido la Fiscalía. Lo sentenciaron a seis años y ocho meses de prisión.

La reducción de la pena a casi la mitad se debió a que los jueces María del Castillo de Insúa, Daniela Estrada y Aníbal Atilio Astudillo entendieron que fue culpable solo de "Robo calificado por el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada" y que no cometió "Privación ilegítima de la libertad", delito por el cual fue absuelto.

El miércoles, durante los alegatos, el fiscal Ernesto Lutens explicó por qué, a su modo de ver, el acusado de 41 años debía permanecer en la cárcel al menos unos 10 años más. Recordó que el asalto que sufrieron Teresa Gladys Sosa y Stela Mercau ocurrió el 26 de mayo de 2019, y el del exministro, tres días después.

Sobre el primero de los asaltos, indicó que las mujeres fueron "sorprendidas y metidas a la fuerza a su vivienda". Respecto al segundo, contó que González Funes fue interceptado cuando salía de una cena en el club Estudiantes. Los ladrones se habían bajado de un auto negro con vidrios polarizados que estaba frente a la Volkswagen Amarok del damnificado. Cada uno empuñaba un revólver y tenía su rostro tapado.

Le ordenaron que se fuera a la parte trasera del vehículo, mientras uno de ellos tomaba el volante. "Al principio me dijeron algunas cosas, insultos, amenazas, pero después se calmaron totalmente. Nunca me golpearon ni me volvieron a encañonar”, contó en su momento el exministro.

Les entregó todo el dinero que tenía. Le exigieron más, pero les dijo que no tenía más que eso. "Vamos a tener que llevarnos la camioneta, entonces", le contestó uno de ellos. "Ningún problema, llévensela", les respondió.

"Quedate tranquilo que más allá te vamos a largar", le prometieron los ladrones. Y así fue. Condujeron hasta pasar el cruce de las rutas 7 y 8, y, a unos metros del Campamento de Vialidad, se detuvieron. Hicieron bajar a González Funes y se dieron a la fuga.

Un par de días después, a los investigadores de Villa Mercedes les llegó un dato clave por parte de sus colegas de la brigada de Información Clasificada de la Jefatura de Policía. La información refería que un Volkswagen azul oscuro (muy similar al que usaban los ladrones para movilizarse, según la descripción de la víctima) había sido ubicado en la capital puntana. Estaba en Aristóbulo del Valle 441, en la casa de Flores.

Lutens remarcó que ambos robos tuvieron la misma modalidad y que las víctimas sufrieron la privación de la libertad. "Si bien no está determinado el rol concreto, no caben dudas de la autoría en los hechos por parte del acusado", manifestó. Por todo eso, dijo que mantenía la calificación del delito planteada en su momento por la fiscal Verónica Alonso Ernst.

A su turno, el defensor Rodolfo Mercau expuso que no existen elementos probatorios que involucren a su cliente y que tampoco quedó establecida su participación en los asaltos. “Tiene que haber certezas en la interpretación de las pruebas”, subrayó.

Señaló, entre otros puntos, que, a diferencia de lo descripto por los damnificados, Flores no tiene voz aguda ni es alto, ya que mide 1,68 metro. Las referencias aportadas a la causa sobre los asaltantes no corresponden con su defendido, a quien definió como un “humilde trabajador”, un mecánico. Por eso, pidió su absolución por el beneficio de la duda.

Una vez expuestos los alegatos, el Tribunal le preguntó a Flores si quería manifestar algo antes de pasar a deliberar. Y el acusado aprovechó para decir que en la fecha en la que ocurrieron los robos él ni siquiera había viajado a Villa Mercedes. Esa última afirmación tampoco le bastó para evitar la cárcel.