Advierten que se agrava la escasez de gasoil en la provincia

Alguien tiene que ceder. Pero nadie lo hace y los consumidores junto a los comerciantes están en medio del fuego cruzado entre el gobierno nacional y todas las petroleras que producen gasoil en el país. La puja parece no tener fin y se traduce en una muy limitada provisión que roza el desabastecimiento. Advierten que la escasez se agrava semana a semana, a tal punto que los propietarios de estaciones de servicio cuantificaron claramente su drama: en una semana, solo tienen gasoil para tres días, lo que impacta de lleno en los clientes.

Los cupos de las petroleras son cada vez menores, y eso se traslada al consumidor. En algunas estaciones la venta máxima va entre los $2.000 y $3.000. “Los cupos que tenemos hoy para retirar gasoil son cada vez más chicos. Entonces cuatro de los siete días de la semana estamos sin gasoil. Llega el camión y como esa cantidad que nos envían no es ni cerca de lo que deberías tener para un normal abastecimiento, vuela. Lo vendemos inmediatamente. La gente corre a cargar. Por eso estamos obligados a vender con topes e igualmente esa cantidad de litros dura un turno o turno y medio de nuestra atención al público”, señaló el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de San Luis, José Gianello.

“Estamos muy complicados. Sobre todo ahora que viene Semana Santa y la gente viajará mucho. Con la nafta creo que vamos a andar bien, pero el problema del gasoil es muy preocupante. Actualmente vendemos con topes, algunas estaciones cargan solo hasta $2.000 y otras se estiran hasta los $3.000 por cliente. Entonces, en los días venideros, la gente que salga a la ruta tendrá que ir cargando a medida que viaje, de estación en estación y eso significa un gran riesgo para el consumidor porque tal vez en alguna expendedora ya no tengan combustible”, advirtió.

El gran inconveniente, como siempre en la Argentina, es la voraz inflación que lo carcome todo. Para las petroleras, el precio del litro de gasoil en los surtidores está muy desactualizado y buscan, según ellas, un equilibrio. Al no poder subir los precios minoristas, dosifican la venta hasta rozar el desabastecimiento como señal de presión a la espera de una liberación del precio.

“Básicamente el gran problema es el precio. Las petroleras argumentan que compran a una cifra y venden a la mitad de ese número. Aducen que van a pérdida. Y a esa diferencia o la absorbe la petrolera o la subsidia el Gobierno. Pero la petrolera no se quiere hacer cargo y por eso vende lo mínimo para el minorista; no así en el rango mayorista. Aunque en esa franja el precio del litro es mucho más alto. Ahora, en promedio, en el surtidor, sale $112, pero mayorista va entre los $150 y los $180”, distinguió Gianello.

“El único que puede resolver esto es el gobierno nacional. No hay otra salida. Los valores no los manejamos nosotros. Por eso en la cuestión del abastecimiento estamos igual o peor que hace 10 días. Y estoy seguro que, si esto sigue así, la situación empeorará”, añadió el directivo.

En busca de una salida

Para ver qué solución ofrece el Estado nacional, representantes de las diversas Cámaras de Expendedores de Combustibles mantuvieron una reunión en Buenos Aires con el asesor presidencial en hidrocarburos Ariel Kogan, mano derecha del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.

El funcionario intentó poner paños fríos a la crisis, pero no dio respuestas concretas.

“Nos reunimos con representantes de la Secretaría de Energía, la semana pasada; con el ingeniero Kogan. Le planteamos la situación, pero ellos argumentan que están importando gasoil para paliar el problema. Dijeron que hay un barco con miles y miles de litros de gasoil porque no hay dónde almacenarlo, una estrategia que implementa YPF porque tiene los dólares para importarlo. Pero el problema no está ni cerca de solucionarse. Para el gobierno nacional, la provisión de gasoil está garantizada. Lo que no dicen es ¿a qué precio?", dijo Gianello.

"Las petroleras no dicen a qué precio quieren vender, pero a las estaciones de servicio nos dan un cupo limitado del combustible, en promedio, a $112 el litro. Pero a nivel mayorista lo venden entre $150 y $180 y ahí sí aparece el gasoil sin límites. Es decir que para las petroleras ese debería ser el valor en el surtidor. No lo dicen, pero de ese modo te marcan cuál debería ser el valor que les cierra para vender. Es un secreto a voces”, contó.

“El problema es que estamos en un callejón sin salida. Con una inflación galopante, con un atraso en los precios cada vez más grande porque no se adecua al precio internacional y eso genera que a las petroleras no les convenga producir. Es el dicho de la famosa manta corta”, subrayó el dirigente puntano.

