Merlo: bronca de artesanos por un fallo en favor de la Comuna

Un fallo de la Justicia provincial rechazó las apelaciones que realizó la Asociación Civil de Artesanos de Merlo y el Comechingones, que buscaba, amparada en una ordenanza municipal, obtener el visto bueno y un consiguiente cronograma de trabajo del Municipio para ofrecer sus productos en la plaza Sobremonte de la Villa de Merlo. Los jueces en lo Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción Judicial Luis Sosa y Sergio de Battista determinaron que los fundamentos esgrimidos por los emprendedores no eran consistentes para revisar la sentencia inicial, una decisión que data del 1° de octubre de 2021, y dejaron todo como al principio. La bronca de los 160 artesanos sigue y amenaza con extenderse.

Actualmente, la administración que encabeza Juan Álvarez Pinto les permite a los emprendedores instalarse en la plaza Sobremonte los viernes y sábados por la tarde, pero no les provee electricidad para que puedan mostrar con comodidad sus productos a los miles de turistas que Merlo recibe durante el año.

A su vez, además de un permiso más extenso para trabajar y contar con la luz, los artesanos piden sentarse a dialogar con Álvarez Pinto y sus funcionarios para acordar un plazo y horarios para cuando llegan las vacaciones de invierno, las de verano y los feriados como Semana Santa o fines de semana largos. El malestar de los afiliados a la asociación radica en que, según aseguran, el intendente y sus colaboradores jamás aceptaron charlar con ellos.

"Fuimos notificados a través de nuestra abogada sobre el fallo de los jueces Sosa y De Battista. Pero estamos disconformes y asombrados porque los fundamentos del rechazo a nuestra apelación se basan en el artículo 14 de la ordenanza 715. Pero ese apartado no existe. La ordenanza 715 tiene solo 6 artículos. Es muy extraño todo. Basan su decisión en artículos que no son ciertos. Además, pretenden que nos vayamos al balneario municipal o al Paseo de la Reserva del Viejo Molino. Aducen que hay ordenanzas que nos permiten trabajar allí y no es cierto. Jamás, ningún artesano expuso sus productos allí", expresó la titular que agrupa a los artesanos merlinos, Alejandra Sosa, en diálogo con El Diario.

"Nuestro reclamo es genuino. No pedimos nada raro, solo que nos dejen trabajar tranquilos y el Municipio nos baje la luz. Actualmente, cuando oscurece, encendemos linternas o luces de emergencia en nuestros stands para poder mostrarle la mercadería a la gente. Es indigno. No reclamamos subsidios ni nada, solo sentarnos a dialogar para acordar nuevos horarios y días en que nos permitan instalarnos y tener la luz. Acá nadie vive solo de sus artesanías, sería imposible. Cada uno tiene otras actividades, pero el oficio nuestro es el de artesanos, y queremos comodidades y revisar ordenanzas ya arcaicas", añadió.

"Nunca pudimos dialogar con el intendente ni con los funcionarios. Jamás abrieron el diálogo con nosotros. No queremos imponer nada sino, mediante el diálogo, llegar a un acuerdo. Ellos aducen que cuando han venido a vernos los maltratamos e insultamos, y no es así. Hay mucha mentira y eso no genera acercamiento", subrayó la mujer.

Consultados por El Diario para conocer su parecer sobre el desacuerdo, desde la Comuna merlina solo remitieron al fallo de la Justicia provincial. Si bien hay una sentencia judicial, al parecer el conflicto está lejos de solucionarse.