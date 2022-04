Justo Daract ya tiene una base operativa de seguridad vial

Para controlar y trabajar sobre la seguridad vial, el Ministerio de Seguridad, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), inauguró una base operativa de control y fiscalización en la autopista Serranías Puntanas en cercanía a Justo Daract.

La dependencia tiene como zona de cobertura distintos puntos de las rutas nacional N° 7 y la provincial N° 55. Para el funcionamiento de la oficina, el gobierno provincial incorporó a doce agentes de tránsito que realizarán principalmente tareas de ordenamiento vehicular y balizamientos, patrullajes preventivos, controles de documentación y alcoholemia, concientización y asistencia en siniestros o eventualidades sobre los caminos.

“Cuando comenzamos con la gestión, asumimos como una prioridad lograr que la ANSV se convierta en un organismo verdaderamente federal y en esa línea, hoy (por ayer) inauguramos la primera dependencia en la provincia de San Luis y es la número quince en el país", detalló Pablo Martínez Carignano, el director ejecutivo de la agencia. Luego agregó que las reuniones empezaron en el inicio del mandato, hace dos años y medio. "Yo estaba sorprendido y no podía creer cómo podía ser posible que el Gobierno no pudiese formar vínculos con una provincia como esta. No tengo más que palabras de agradecimiento, porque cuando se trata de salvar vidas es algo que nos compete a todos", sostuvo.

La nueva incorporación permitirá el trabajo en conjunto de los agentes de la ANSV con el personal de la Policía de San Luis y con el Programa Seguridad Vial de la cartera puntana.

En el acto de inauguración también presentaron cuatro camionetas cero kilómetro y el equipamiento para que los trabajadores puedan labrar multas.

"La seguridad vial es un problema que nos atañe a todos, pero el Gobierno de la Provincia asumió como prioridad cuidar la vida de todos quienes transitan nuestras rutas. Tenemos muy buenos caminos y autopistas, pero también debemos seguir trabajando constantemente y acá está la muestra, en los avances en los convenios con Nación. Son ellos los que están acompañando con los doce sueldos, con los vehículos que presentamos y con los uniformes, entre otras cosas", remarcó Luciano Anastasi, el ministro de Seguridad de San Luis.

El representante de ANSV también destacó que instalaron bases en otras partes del territorio argentino y que además reforzaron los objetivos con la inauguración de las nuevas sedes. "Esto aumentó con la presencia de nuestros agentes que realizan recorridos preventivos y distintos operativos de control para cuidar a los conductores que se trasladan por las rutas argentinas. Queremos que los padres y las madres no lloren más porque sus hijos sufren algún tipo de siniestro vial”, sostuvo el funcionario.

