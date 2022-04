Arrojó a su ex desde un puente; pidieron una condena de 4 años

"No estoy de acuerdo con la carátula de la causa, él me quiso matar”, dijo este miércoles Verónica Bordón, la mujer que fue arrojada desde la pasarela de un puente de casi dos metros en la localidad de El Trapiche, el 6 de octubre de 2020. Frente al tribunal que juzgó a Roque Pérez, su expareja y agresor, opinó que no está de acuerdo con la imputación de “Lesiones graves calificadas por mediar violencia de género y por el vínculo”, ya que entiende que fue un claro intento de femicidio, como fue caratulado el hecho en un principio. En un juicio abreviado, las partes acordaron una pena de 4 años de prisión, aunque el tribunal deberá definir si acepta o no esa pena.

En la mañana de ayer (miércoles), Pérez reconoció que tras tener una discusión con la mujer, quien en ese momento era su pareja, la empujó desde el puente de calle de San Martín, frente a un hotel de la localidad y la abandonó allí.

Al igual que su madre, Pamela Fernández, hija de la víctima, pidió públicamente a la fiscal de Cámara Virginia Palacios por el cambio de carátula. “Queríamos que por mi mamá y por todas las mujeres tenga un poquito de empatía, solamente. Él (por el agresor) luego de tirarla la abandonó, era una noche muy fría y gracias a Dios la encontró un vecino en el río”, expresó la joven.

Ante el tribunal, Bordón consideró que “de la altura que él me tiró fue claramente un intento de femicidio. Es lo único que tengo para decir. Me quiso matar”, soltó.

Su hija aseguró que su madre aún padece las consecuencias de la agresión y continúa con rehabilitación por las severas lesiones que sufrió. “Se quebró la tibia de la pierna derecha y la muñeca de la mano izquierda. Va por la cuarta cirugía y le siguen apareciendo inconvenientes. No ha quedado bien. Ella era muy activa, vivía entrenando y eso no lo puede hacer más”, lamentó Fernández.

“No sabemos qué será capaz de hacer cuando salga”, dijo con temor la hija de la mujer, quien aseguró que ambas temen por su integridad física el día que Pérez abandone el Servicio Penitenciario.

“Mi mamá lo sufre mucho, tenemos mucho miedo. Ha sido todo terrible, estuvo seis meses en silla de ruedas y ahora todo este proceso. Le arruinó la vida”, enfatizó entre lágrimas.

El tribunal, compuesto por José Luis Flores, Hugo Saá Petrino y Jorge Sabaini Zapata, tendrá 10 días hábiles para resolver lo pactado entre las partes en el debate que se realizó en la Cámara Penal 1.

Durante la audiencia, Palacios aclaró que tras llegar a un acuerdo con el Defensor y con la víctima, se llevó adelante el juicio abreviado con “la posibilidad de arribar a un resultado sin que ella tenga que pasar por un segundo proceso de revictimización, recordando todo el evento y sintetizándola en una sola audiencia”, argumentó.