Una canción para llenarse los bolsillos de amor

Si algo aprendió en los últimos dos años Denise Torn es que las cosas por algo pasan. La joven de Villa Mercedes de 31 años tuvo que afrontar hace dos una enfermedad que le afectó las cuerdas vocales y le impidió cantar durante ese tiempo. Aunque aún continúa en tratamiento, sus doctores le permitieron volver a cantar, pero con calma. Para festejar este triunfo, Denise estrenó la semana pasada su segunda canción, con videoclip incluido, “El millón”, un tema que habla en tono jocoso de las diferentes formas de alcanzar la fama y unos cuantos billetes.

En 2012, Denise representó a la provincia en “Soñando por cantar”.



Siempre en movimiento y buscando la manera de salir adelante, Denise puso manos a la obra e hizo todo para lograr un video con la mayor calidad profesional posible. Toda la historia transcurre en una cancha de golf y en la casa de su mamá, quien además fue actriz y prestó a su gato como actor secundario. La producción fue enteramente realizada por ella y su pareja, Alexis Munizaga, y las hermanas de la cantante que ayudaron con el vestuario, el maquillaje y el peinado. “Quería hacer un video y una canción a la que la gente le diera like, que girara y se hiciera viral en las redes sociales, para poder así llegar a ganar el millón, obvio todo en tono de humor”, afirmó.

“Quería hacer un tema distinto, algo innovador. Tiene dos géneros diferentes, reguetón y una parte de rap. Está basado en mi historia, habla de un momento complicado en el que no tenía trabajo y necesitaba dinero para pagar el alquiler y comprarle la comida a mi gato”, recordó.

Denise descubrió que quería ser artista cuando a los 12 años participó por primera vez en un concurso de canto. “Fue en el de la Calle Angosta, que se hace en Villa Mercedes. El premio era ganar un disco; yo quedé semifinalista y grabé una canción. Me encantó la experiencia y de ahí no paré”.

A partir de entonces se empezó a perfeccionar y a los 15 años comenzó su itinerario en bares, para el que armó un show de covers. "Siempre me apoyó mucho mi familia, sobre todo mi mamá, quien me llevaba y me traía a todos lados”, dijo.

Luego de participar en un concurso nacional, Torn creyó que estaba lista para el salto. “Me empezaron a llamar de otros lugares y cuando cumplí 25 años me fui a vivir a San Luis capital, porque quería ser profesora de canto”.

Con la enfermedad, Denise entró en un bajón anímico porque era el trabajo de su vida. Pero el parate le sirvió para descubrir que también tenía otras habilidades. Comenzó a estudiar y ahora es community manager en una empresa, además de hacer crecer con sus contenidos sus propias redes sociales. Sus próximos pasos son componer más canciones y estrenarlas con video cada dos meses.

“Todo lo que me pasó siento que fue porque venía algo mejor. A veces las personas en la adversidad nos preguntamos: '¿Por qué a mí?'. Y creo que pasa porque tiene que pasar. Yo era una persona bastante negativa y después de esto cambié mi perspectiva en 180 grados. Crecí muchísimo a nivel personal, fue un sufrimiento muy grande, pero en contrapartida me trajo cosas mejores”, manifestó.