Esta semana podrán completar el censo quienes no recibieron al censista

El director provincial de Estadística y Censos, Néstor Arellano, calificó el operativo del Censo 2022 de “exitoso” y destacó que todas aquellas personas que no fueron visitadas por un censista podrán reclamar para que durante esta semana completen sus datos.

En una conferencia de prensa brindada este jueves en la sede de la Agencia de Noticias (ANSL), el funcionario indicó que “todas aquellas personas que no fueron visitadas por un censista o que no estuvieron en su domicilio por algún motivo particular que no realizaron la encuesta a través de la página del Indec o lo realizaron pero no pudieron entregar el código podrán hacerlo esta semana comunicándose al 0800-345-2022 o bien enviando un correo electrónico a la casilla censo@indec.gob.ar”.

Si la persona decide enviar un mail se deben seguir los siguientes pasos: en el asunto debe escribir "No fui censado/a". Luego, en el cuerpo del correo colocar: nombre y apellido, provincia, partido/departamento, localidad, calle, número, piso y departamento (si es propiedad horizontal), su correo electrónico y un teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular).

Arellano explicó que luego de que el Indec reciba los datos, cada persona que reclamó será visitada en esta oportunidad por un supervisor y no por el o la censista asignada. Y destacó que la tarea de este supervisor será “concretar el cuestionario de manera presencial, si la persona no realizó el Censo Digital, o bien recibir por alguna otra vía el código de aquellos que sí lo realizaron a través de la página web”.

También aclaró que “sigue abierta la posibilidad de realizar durante esta semana el censo de manera virtual ingresando al sitio www.censo.gob.ar”.

De cualquier manera, Arellano destacó que la cantidad de gente que no llega a ser censada, “está prevista en cada operativo y es lo que en estadística se denomina error estimado; que para el caso de San Luis se ubica en más-menos 1.000”.

Redacción/MGE