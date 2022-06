Con una feria y música en vivo agasajaron a los padres

Familia, amigos y vecinos de la ciudad se congregaron este viernes en el “José La Vía” para disfrutar de una tarde de agasajo a los padres, que contó con la primera feria itinerante de la economía social organizada por la Municipalidad de San Luis.

Más de 30 puestos de distintos rubros (gastronomía, textil, carpintería, vitrofusión, artesanía y plantas) rodearon la explanada del centro cultural, frente a la calle Lafinur. El evento también sumó la participación de tres grupos musicales: Charly Quiroga, Low Filter People y la Escuela de Música Municipal, que deleitaron e hicieron corear al público.

Héctor Portela.

David Garro, vecino de la ciudad, expresó: "Estábamos extrañando estos eventos, que por la pandemia se habían suspendido. Vivimos acá cerca, siempre bajamos y somos los primeros en disfrutar de estos eventos. Vine con mi señora y las dos crías (perritos). Nos gusta mucho".

Es la primera feria de la economía social que se realiza en el año. Hubo más de treinta puestos.

Para Roberto Benavídez, quien se acercó a disfrutar con sus nietos, estos eventos son para disfrutar con la familia. Dijo: "La estamos pasando muy bien, feliz de estar con mis nietos. Es una excelente propuesta, para mí es muy lindo porque estoy acá cerca y puedo venir con los niños, jugar y pasar una linda tarde en familia".

La fiesta, que comenzó al mediodía y culminó a las seis de la tarde, juntó a feriantes de la ciudad, pero también a algunos de Villa Mercedes y La Punta. Los vendedores se mostraron felices de poder compartir con la comunidad en un espacio de distensión, además de vender y dar a conocer sus productos y artesanías.

Néstor Miselli, fabricante de pelotas de la ciudad de la Calle Angosta, comentó: "Nos invitaron a participar de este evento, así que estamos muy orgullosos de estar acá y ofrecer nuestros productos. Nuestro emprendimiento ya tiene cinco años. Por ahora somos los únicos en la provincia. Esperamos que nos conozcan, que vean la producción y que se animen a comprarlo. Tengo la dicha y el orgullo de ser padre, así que estamos festejando por partida doble, el Día del Padre y la feria. Celebrando por medio de mis hijos, quienes me hacen sentir orgulloso de ser papá".

Petrona Agüero, cocinera y feriante, mostró mucha felicidad de poder participar en la feria y compartir con los vecinos la comida casera que realiza. Dijo: "Toda la vida cociné, hago de todo en casa. La comida que me pidan, hago. Vine con mi nieta, quien me va a acompañar de ahora en adelante. Estoy agradecida, porque esto me ayuda un montón, porque mi marido tiene varios problemas de salud. Tengo a mis hijos, quienes son padres, y quiero desearles un muy feliz día a todos los papás de San Luis y de todo el país".

La directora de Promoción del Trabajo de la Secretaría de Desarrollo de la Comuna, Elena María José Álvarez, reconoció que es la primera feria que realizan en el año, pero que pretenden comenzar a hacerlas en distintos barrios de la ciudad, para poder llegar a todos los vecinos.

"Decidimos hacerla en el marco del Día del Padre porque esta fecha significa mucho para la sociedad en general. Estamos con más de 30 puestos de emprendedores y emprendedoras de la economía social. Recordemos que son productores que están en la parte informal de la economía, entonces la intención es potenciar, acompañar y colaborar con los emprendimientos. Las ferias forman parte de una política municipal que brinda un espacio de comercialización", indicó.

