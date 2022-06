El Sembrador, una empresa abocada a servicios del agro

“Sabemos que los trabajos en el campo no tienen ni horarios, ni días de descanso, por eso decidimos sumar el servicio de guardias, para que nuestros clientes, que también son amigos, reciban atención personalizada las 24 horas”, aseguró Pablo Fernando González, dueño de la empresa El Sembrador, dedicada a la venta de maquinaria agrícola, repuestos e insumos del agro, que además se especializa en la venta de semillas de la firma AGSeed.

González arrancó con su proyecto desde cero un 2 de mayo de 2015 y actualmente tiene 31 años. “Mi familia era muy humilde y me dedicaba a vender correas y bolilleros. Alquilaba un local comercial en la estación de Villa Mercedes y vivía en el sótano. Si no vendía, no comía”, contó, y añadió que con el correr de los días empezó a comercializar marcas de sembradoras como ERCA, después se fueron sumando más y de diferentes rubros como Gherardi, Súper Walter, Praba, Pampero, Richiger, Bertini, Tanzi y semillas AGSeed, agroquímicos Speed Agro, tecnología precisión Trimple, Tim, Mainero y Controlagro.

“El negocio funciona como una concesionaria de autos, pero con maquinaria agrícola. Vendemos nuevas y también repuestos; además, recibimos usadas y las acondicionamos. Otro servicio que ofrecemos es el de posventa”, afirmó.

El equipo de El Sembrador está conformado por el ingeniero agrónomo Maximiliano Bertone, quien hace cinco años que se dedica a la venta de los insumos en el norte de San Luis. María del Rosario Menez estudia para ser martillera y corredora pública, se desempeña en el área administrativa y en ventas y maneja el sur de la provincia.

Santiago Raspo es el segundo ingeniero agrónomo de la firma y se especializa en el departamento comercial de AGSeed, ya que El Sembrador es distribuidor oficial. Agustín Gallardo es gerente del área de repuestos y posventa. Lucas Arboleda es el que más sabe sobre mecánica dentro del negocio y Adriano Ornaghi se ocupa del área de repuestos.

Con la idea de expandir cada rubro del negocio, González indicó que en los próximos años le gustaría poner un punto de venta en el norte de San Luis, otro en Buena Esperanza y tener una base física en la ciudad capital.

AGSeed, genética en maíz

El Sembrador es distribuidor oficial de la firma AGSeed en la provincia. “El Semillero está abocado principalmente a la genética de maíz, pero contamos con programas de sorgo granífero, silero y forrajero. También trabajamos trigo, aunque San Luis no es una zona que se caracteriza por este tipo de cultivo. De acá a dos años estaremos saliendo con girasol para brindar una paleta variada de productos”, explicó Raspo, y agregó que la marca arrancó como una empresa familiar hace más de 40 años en Junín, en la actualidad la segunda generación trabaja junto a la primera, los Castelazzi y los Larraburu.

Raspo es el encargado de brindar asesoramiento técnico de venta y posventa, pero también lleva adelante el seguimiento de los procesos productivos. “Trabajamos y participamos en proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las semillas a través de los ensayos que se realizan en diferentes zonas de la provincia”, explicó.

El ingeniero agrónomo aseguró que en San Luis lo que más se vende por razones climáticas y por las características del suelo son las semillas de maíz AG 7004. “Es un híbrido simple, que posee estabilidad, nos permite asegurar pisos de rendimiento y mantener los techos, lo que nos da seguridad de cosecha en zonas tan inestables como lo es la provincia. El grano es anaranjado, al disminuir densidades en la siembra y ser un material flex, se puede compensar con el número de granos y el peso al final del ciclo, manteniendo un rinde sustentable cada año. Es el más completo que tenemos y el potencial de rendimiento es excelente”, especificó Raspo.

Este híbrido es el más utilizado y lo ofrecen en varias versiones: “Es resistente al glifosato, VT triple pro. Se usa para el control de malezas y es resistente a lepidópteros. Es el producto insignia que tenemos en San Luis. Localmente se da con un porte bajo, de buena caña y anclaje. Su madurez es relativa, de alrededor de 122 días. Todos los materiales son de ciclo intermedio a un poquito más largos. Son tolerantes al Mal de Río Cuarto, que es un virus que transmite la chicharrita”.

Respecto al resto de los materiales. La firma trabaja el AG 9400, que recomiendan para planteos de doble propósito: silo y grano. “En San Luis hay muchos productores ganaderos y este es un muy buen material con destino a picado para que consuma la hacienda. El grano tiene muy buena calidad y rendimiento. Es tolerante al estrés térmico y tiene resistencia al glifosato”, afirmó.

Raspo añadió que las nuevas tecnologías, el AG 7090 y el AG 8665, “son materiales de mayor potencial, están dados para mejores zonas. El 8665 además de ser resistente a glifosato. También viene en versión VT3P-IMI, esto implica que suma resistencia al grupo químico de las imidazolinas (on duty) para zonas con problemas más complejos de malezas”, indicó.

El AG 9926, en versión viptera 3, esto proporciona un mayor control al complejo de lepidópteros que atacan el maíz, y está destinado a zonas que presentan características del norte argentino, donde la problemática es más grave. Además es un material con muy alto potencial de rinde y buena respuesta a la fertilización. “Acá en San Luis no se usa mucho por los planteos tecnológicos. Recomendamos este y la mayoría de los materiales para siembras tempranas y tardías, específicamente recomendamos en San Luis fechas tardías, que van estimativamente desde el 20 de noviembre hasta el 15 de diciembre, debido a las heladas y para escapar a las altas temperaturas de enero, en general”, explicó.

AGSeed trabaja sorgos graníferos en tres versiones AG 1816, 1817 y 1818, “son antipájaros, están muy bien adaptados a la zona y son de ciclo intermedio. El 1818, tiene un ciclo un poquito más largo, pero es un doble propósito; los otros dos son más graníferos. También contamos con sorgos forrajeros, que son especialmente para silo y también para picado, es dulce con caña azucarada, y se denomina AG silo 200. Considero que es un material alto, de buena producción y volumen. Forrajeros para pastoreo directo tenemos centella y centella plus, la diferencia entre ambos es que el plus tiene nervadura marrón, tiene menos cantidad de lignina y eso le da mayor digestibilidad al animal. Son materiales que se han adaptado muy bien en la provincia y en otras regiones del país”, especificó Raspo.

De trigo producen Floripan 310, que es nuevo, “San Luis no es una zona triguera, pero para los que se animan a sembrar en invierno se da muy bien, tiene buen potencial de rendimiento y posee calidad panadera”, concluyó