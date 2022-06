La zona núcleo cumplió un mes sin recibir lluvias

El sábado se cumplió un aniversario que nadie festejó: hizo un mes que no llueve una gota en la región núcleo, la más productiva del país. Según el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la falta de agua hace que aún queden 500.000 hectáreas trigueras pendientes de siembra, ya que la sequía se metió en Buenos Aires y hay serios problemas por primera vez en 14 años para arrancar con el principal cereal de invierno.

“Se han desarrollado lluvias moderadas que privilegiaron los extremos opuestos del país. En el NEA, fundamentalmente en Misiones y Corrientes, y sobre el oeste Patagónico, donde las lluvias se combinaron con intensas nevadas. Cambiamos de estación, pero lamentablemente no se prevén cambios de relevancia en el comportamiento de las lluvias sobre el centro del país”, dice José Luis Aiello, climatólogo de la entidad rosarina.

No llueve desde el 25 de mayo, y ese mes cerró con solo un 10% de las lluvias medias mensuales y con una distribución muy despareja. Por eso no llama la atención que haya amplias zonas de Córdoba que estén cerca de cumplir 2 meses sin acumulados significativos. Es más extraño lo que pasa en la región pampeana, incluyendo a la provincia de Buenos Aires.

En Alberti, los ingenieros dicen que es la primera vez en 14 años que no pueden sembrar trigo por la falta de agua; desde 2008 no vivían algo parecido. “Falta sembrar un 50% del trigo”, cuentan los técnicos, que agregan: “Necesitamos al menos 7 a 10 milímetros para sembrar. Los primeros centímetros están totalmente secos y así la sembradora no clava. Son pocos los lotes que se están sembrando más profundo, jugándosela a los milímetros que esperamos en los próximos días”.

Explican que es la última chance para la zona: ”Después del 10 de julio, cae el potencial de rinde de trigo y también de la soja de segunda por el atraso”.

Lo números más negativos son los del oeste de la región núcleo. En Marcos Juárez, la superficie destinada al cereal se recorta en un 50%. En el noroeste bonaerense, en General Pinto, no hay más humedad para la siembra y quedó un 10% del trigo sin plantar. En el centro sur de Santa Fe quedan pocos lotes para finalizar, pero la siembra está parada desde hace 15 días por la falta de humedad. Cañada Rosquín dio por finalizada la plantación con un 30% sin sembrar. “Se esperará una semana más por lluvias”, dicen. En Bigand, la siembra está paralizada en el 35% y son necesarios entre 20 a 30 milímetros para sumar algunos lotes más. Estiman que el 35% quedará sin implantarse.

Julio arrancará también seco

“Los pronósticos de corto plazo anticipan que seguirá el tiempo estable y frío que se viene observando desde finales de mayo. Las precipitaciones mantendrán una similar distribución a la que han presentado los últimos quince días, es decir sobre el noreste argentino y el noroeste de la Patagonia. Eventualmente podrían producirse algunas lluvias y lloviznas que alcanzarían el este de la región pampeana, fundamentalmente la costa Atlántica, pero con valores inferiores a los cinco milímetros”, explica el consultor Alfredo Elorriaga. “Probablemente julio arrancará igual que junio”, concluyó su colega José Luis Aiello.

Redacción/ALG