Nuevo videoclip de La Zabrosona

La Zabrosona dedicado a 'Norberto Suárez'”, así de simple y directo se titula el último videoclip del grupo cuartetero de Villa Mercedes. Una despedida para el hombre de la percusión que los acompañó durante dos años, pero que estuvo en la escena tropical de la ciudad por más de 40 y quien murió la semana pasada .

El video es un enganchado de covers con los temas “Me dediqué a perderte”, “Siguiendo la luna” y “La fiesta”. A los dos primeros los canta el líder de la banda, Diego Romero, mientras que el último es interpretado por Pablo Díaz.

Las tres canciones fueron grabadas en mayo, en San Luis, en el estudio de Sebastián Soloa. De la sesión participó Norberto; sin embargo, al momento de hacer el video, en Calle Angosta y el Boliche Don Miranda, el percusionista se encontraba muy débil para someterse a las horas de filmación. Durante ese período le realizaron estudios médicos que confirmaron que tenía una enfermedad mortal.

“Faltaba editar solamente el clip y justo tardaron en finalizarlo. El jueves de la semana pasada, el mismo día que falleció Norberto, nos entregaron el video. Al día siguiente lo subimos a YouTube y lo titulamos solamente con su nombre”, relató Diego.

En diciembre del año pasado el grupo homenajeó al trompetista Walter “Lobito” Molina con un disco que llevaba su nombre. El músico había fallecido por COVID-19 en 2021 a los 60 años, la misma edad que tenía el percusionista.

“Norberto era un músico al nivel de Walter y merecía un reconocimiento a la misma altura que el que le hicimos a él. Además, fuimos la última banda en la que tocó”, reconoció Diego, y adelantó que el hijo de Norberto, Ernesto Suárez, quien toca las tumbadoras en La Zabrosona, reemplazará a su padre en la batería.

El sábado, la banda tuvo su primer show sin Norberto. “La música es así”, argumentó el cantante, y agregó que con solo dos días de anticipación no podía cancelar la presentación. El grupo no hizo referencia en el escenario a la gran falta para no empañar con lágrimas y tristeza los sonidos alegres del cuarteto. Solo hacia el final realizaron una mención especial y agradecieron a la familia Suárez, que asistió al show.

“Él era uno de los referentes del género, tenía mucha experiencia, aportaba y aconsejaba con sus anécdotas para que sigamos en el camino de la música y cometamos la menor cantidad de errores posibles. Además, a nivel humano, entendía cómo se debía formar una banda. Nos dejó muchas enseñanzas”, extrañó Diego.

La Zabrosona no se detiene, sino que toma las herramientas dejadas por aquellos que pasaron por el grupo para erguirse. Ya trabajan en su próximo video que saldría en septiembre y, por primera vez, se animan a hacer un tema propio. El siguiente paso es grabar su cuarto álbum con melodías de su autoría.

Redacción/MGE