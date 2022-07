Quiso desvalijar la misma casa por segunda vez y lo atraparon

El saqueo a un domicilio de avenida Presidente Perón de Villa Mercedes resultó tan fructífero para su ladrón que, al parecer, decidió regresar para repetir la hazaña. Pero no le fue ni cerca como le había ido la primera vez. No solo no alcanzó a hacerse de un botín, sino que fue advertido por vecinos de la zona y detenido minutos después por los policías de la Comisaría 10ª.

Lo identificaron como Nelson David Blanco, de 37 años. Desde su aprehensión, está a disposición del fiscal de instrucción Maximiliano Bazla, quien lo investiga, en principio, por "Robos reiterados".

Según las averiguaciones, el domicilio que se atrevió a vaciar en dos oportunidades le pertenece a René Basconcello y está ubicado en Perón 680. De acuerdo a lo que explicó el damnificado, el inmueble está compuesto por una vivienda y un galpón, pero allí no vive nadie.

El primer robo fue el miércoles. Basconcello contó que ese día, alrededor de la una de la tarde, su hermana lo llamó. La mujer le dijo que se acercara hasta su propiedad de Perón pues, al parecer, habían entrado a saquear porque la puerta estaba violentada.

Cuando el hombre llegó, lo primero que notó fue que el portón de su domicilio, de caño y tela olímpica, estaba descolocado.

Una vez dentro, a simple vista, advirtió que le faltaban un anafe industrial de ocho hornallas, otro anafe industrial de una hornalla, cinco mesas de diferentes tamaños y cuatro sillas de madera y tapizadas.

Además del robo, hubo daños. Detalló que le destrozaron una freidora y una máquina para hacer sándwiches y panchos en cantidad, le desmantelaron un motor de aire acondicionado, le retiraron los cables de la instalación eléctrica de la vivienda, provocando daños en el techo, y le sustrajeron diferentes partes de máquinas de fabricación de alimentos.

Al día siguiente, un hombre de apellido Moyano, quien vive junto al domicilio saqueado, llamó al 911. El vecino, quien también es policía, les alertó a los efectivos que se allegaran a Perón 680 porque había un delincuente robando. "No sería la primera vez que lo hace", les comentó.

De inmediato, un par de patrullas llegó hasta lo de Basconcello. Luego de unos minutos allí, escucharon un grito que provenía del domicilio continuo. Era una mujer que pedía ayuda.

Cuando los policías entraron a esa casa vecina no tardaron en encontrar al sospechoso. Estaba en un rincón del patio, intentando esconderse.

Tras una requisa en el domicilio de la víctima, el personal a cargo del comisario Pedro Alaniz, jefe de la Comisaría 10ª, encontró dos planchas de aluminio de una cocina, que Blanco quiso llevarse, y también la bicicleta en la que se movilizaba.

Redacción/MGE