San Luis FC, un equipo que invita a la ilusión

Da gusto ver cómo juega San Luis FC. Este presente del equipo puntano en la Primera C de AFA no es producto de la casualidad, es gracias al trabajo idóneo de hace años. Varias pibas que hoy se lucen en el equipo salieron de los torneos locales. Las gambetas de María Miranda no son de hoy, ya las hacía con la camiseta de Victoria —después ascendió con Ferro—. Los piques de Florencia Cordero no empezaron ayer, se iniciaron en La Toma, después en Juventud en el certamen doméstico. La pausa de Amira Camargo no es nueva, tenía ese panorama cuando se prendía en los picados en su San Francisco natal. Más tarde llevó esa lectura de juego a GEPU, y después a Juventud. El ida y vuelta que tiene hoy Anto Flores es el mismo que tenía cuando jugaba de volante por derecha en Juventud, que le valió tener su paso por Lanús. La voz de mando de Florencia Escudero ya se escuchaba en GEPU cuando hacía dupla con Dayana Falco —también integrante de este San Luis FC— y compartía equipo con Amira Camargo y Paloma Fagiano —hoy en Racing y en la Selección Argentina—. Las zancadas largas de Melina Salinas comenzaron en Tilisarao y siguieron en Juventud. Janet Leyes no comenzó haciendo goles en San Luis FC, los hacía en Juventud jugando de delantera, haciendo dupla ofensiva con Verónica Arias. La lectura de juego de Marianella Suárez no empezó hoy, tenía ese panorama cuando jugaba en el Ave Fénix. Después tuvo pasos con éxitos en UBA y en Comunicaciones, ambos equipos de Buenos Aires. Linda Ledesma volaba de palo a palo en Juventud, si bien hoy está lesionada, es una arquera que cuando esté bien será un refuerzo más. Lucila Aste ya tenía prestancia y elegancia en Juventud. Ahora le sumó confianza y más rodaje. Agustina Sosa hacía un surco por la derecha en GEPU. Ángeles Sombra ya tenía panorama y juego en Aviador Origone. Silvana Ocaña eligió ser arquera en su Beazley natal. GEPU y Juventud la disfrutaron, las delanteras rivales la sufrieron. Samanta Montero, quien de niña eligió el ajedrez, cuando optó por el fútbol, hizo de las suyas en Estudiantes, donde fue la capitana.

San Luis FC hizo sus cimientos en el torneo local. De ahí salieron estas pibas que ilusionan a toda una provincia con el ascenso. A ese fútbol de potrero de las locales le sumaron nueve refuerzos (Tatiana Barrozo, Carla Lezcano, Solange Camargo, Nicole Álvarez, Raquel Polich, Agostina Gulino, Mara Alarcón, Antonella Tatulli y la "Rulo" Oyola) que le dieron un plus y un DT como Carlos Casteglione, quien tuvo ojo para elegir bien y hacer docencia.

Después de una primera fase de novela, con 39 goles a favor y solo 3 en contra, empezaron de la mejor forma la Zona Campeonato, donde jugaron dos partidos: ganaron los dos y metieron 8 goles. Ahora llegaron "Luli" Cabrera —la villamercedina con pasado en Ferro, Lanús y la Selección Sub 20 que jugó la Copa América en Chile— y Soledad Alcaraz, una lateral exquisita que arriba de Juventud. Dos caras nuevas que le darán más recambio al entrenador.

Es cierto, falta mucho, pero al margen del resultado final, lo importante es que este equipo contagia. Juega bien. Y cuando se juega bien es más fácil cumplir el objetivo.