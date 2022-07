Poemas que provocan epifanías

El amor en sus diferentes formas y como una fuerza incandescente, capaz de provocar epifanías, es el tema central del libro de poemas “Notas de amor en tu pastillero”, de Evie Kennedy. El texto, que fue editado por Perniciosa Ediciones, tendrá su presentación este miércoles a las 20 en Casa Mollo, en Rivadavia 928.

La joven escritora que nació en Nashville, Tennessee, Estados Unidos y se radicó en San Luis en el 2019, de día se dedica al copywriting y de noche explora los caminos de la poesía. “Notas de amor…” fue terminado antes de la pandemia, pero nunca se pudo presentar. Ahora llega con una edición bilingüe en inglés y español y fue traducido por dos poetas puntanas, Marlene Font y Cele Vassallo.

Los primeros escritos que dieron vida al poemario de amor los realizó mientras pasaba por un momento “muy personal y difícil” de su vida. “Lo hice para ponerle palabras a mis sentimientos. Fue como una terapia. Nunca me hubiese imaginado que mis palabras escritas en los márgenes de mis apuntes de la universidad serían vistos por alguien, y menos publicados en un libro”, manifestó.

“Estos poemas significan mucho para mí, sobre todo poder compartirlos no solo con mi familia y amigues de Estados Unidos, sino con la comunidad que he encontrado acá en San Luis —expresó Evie—. Aprecio mucho cómo me han apoyado en mi camino para ser escritora y cómo me han dado la confianza de compartir lo que hago. Este libro es para todas las personas que a veces sienten que son demasiado blandas o sensibles para este mundo, para que sepan que no están solxs”.

Para gendar

Hoy a las 20

Casa Mollo, Rivadavia 928

Entrada gratis

Redacción/MGE