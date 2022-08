El Supervielle concentra más del 90% de los reclamos bancarios

Desde que comenzó el año, los reclamos por presuntas estafas bancarias y otras irregularidades han sido un gran dolor de cabeza para los puntanos. En un alto porcentaje los concentró el banco Supervielle, que exhibió en realidad un crecimiento sostenido en las presentaciones en lo que va de 2022. El director de la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor del Gobierno de San Luis, Alberto Montiel Díaz, señaló que la mayoría de las denuncias fueron por débitos indebidos que sufrieron los clientes en sus cuentas o por retiros de dinero no reconocidos por ellos. Igual indicó que los reclamos disminuyeron durante el último mes.

Desde enero hasta junio, el Supervielle acumuló en total 129 reclamos. Junio fue la pesadilla de muchos ya que, según los datos aportados por esta área gubernamental, la entidad acaparó 25 denuncias, es decir que tuvo una incidencia récord que llegó al 92 por ciento.

Según los datos aportados por Defensa del Consumidor, las demás sucursales que operan en territorio puntano se encuentran a una gran distancia en relación a los reclamos recibidos. De acuerdo a los números que figuran en el informe, desde enero a junio de este año el Banco Nación concentró 7 reclamos; Hipotecario y BBVA Francés 4 cada uno, el Santander 3 y el Galicia, uno.

Engaños digitales

En tiempos anteriores, las estafas bancarias se hacían básicamente por vía telefónica. Ahora, la era digital y el internet dieron pie a que los delincuentes puedan realizar robos de manera anónima y prácticamente sin dejar rastros. “Hubo distintas modalidades. Estuvieron los llamados telefónicos, que inventaban un cuento para hacer ir a las personas al cajero y cambiar la clave. Otras veces fue porque clonaban chips telefónicos y ahora utilizan páginas clonadas para estafar”, explicó el titular del organismo provincial.

Con respecto a las estafas a través de chips de celular, el funcionario explicó que eso pasó con algunas empresas de telefonía celular. El estafador llamaba a la firma pidiendo un chip, haciéndose pasar por otra persona. Lo obtenía y de esa manera después podía hackear todos los datos que tenía en el celular de la víctima, incluso el usuario y contraseña de una cuenta bancaria registrada.

El vaciamiento de cuentas se da a través de modalidades como el phishing, en donde hackers crean plataformas digitales que se asemejan mucho o son casi idénticas a las páginas originales de los bancos más conocidos en el mercado. Diseñan billeteras o cuentas bancarias virtuales falsas para engañar a los usuarios y cuando las personas ingresan a estos sitios apócrifos, escriben sus nombres y contraseñas pensando que están en las páginas oficiales. De esa manera, los delincuentes logran copiar los datos de las víctimas y sustraen el dinero de las cuentas.

Según Montiel Díaz, el banco Supervielle pudo solucionar la mayoría de los reclamos recibidos, aunque el funcionario no pudo dar la cifra de cuántas fueron ya que esa información no la suministran desde la entidad. Además, señaló que la pesadilla que vivieron los clientes de la entidad durante junio ha mermado durante el último mes. “Han disminuido bastante porque el banco, a través de sus canales de investigación y sistemas de seguridad, ha ido eliminando las irregularidades. Los llamados telefónicos no se han visto más al igual que las mutaciones de chip”, aclaró el funcionario.

Para seguir evitando los débitos ilegales y otras sorpresas, Montiel Díaz aconsejó evitar brindar datos bancarios en cualquier tipo de llamado telefónico que se reciba. También dijo que es necesario adoptar medidas de seguridad para prevenir el phishing.

“No se confíen de nadie, porque no se sabe quién está del otro lado. Además tratar de evitar dejar guardados los datos de acceso en las páginas web, para no tener que entrar a otra plataforma que no sea la correcta”.

