Juampy Juárez y Esteban Ramos en el ciclo "Conexión"

Hace siete años que, a través de la pasión por la música, Esteban Ramos y Juampy Juárez comenzaron una entrañable amistad. Un contacto por redes sociales bastó para entender que entre ambos había una química que trascendía el espacio físico donde se encontraban. Así, Villa Mercedes y Buenos Aires se acercaron como en la unión de estos dos artistas del jazz. Para reafirmarlo el dúo de guitarras eléctricas se presenta hoy en el ciclo "Conexión música" que organiza la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad mercedina. La cita es a las 21 en el Teatro Viejo Mercado con entrada gratuita.

En 2015, Juárez recibió la invitación de Ramos para tocar juntos en San Luis. A partir de ahí entablaron una amistad que trascendió la música. Grabaron dos discos juntos: “Conversations” y “Contrapunto”, y se presentaron en sus provincias de origen en muchas oportunidades. “Nos dimos cuenta de que teníamos un montón de cosas en común, compartimos una visión sobre la guitarra contemporánea y también parte de la vida”, comentó Juárez.

“La música que hacemos es el estándar de jazz, también algún que otro tema original mío y otros de Esteban, pero en general lo que se forma es un dúo de guitarras contemporáneas porque tiene mucho diálogo", dijo el guitarrista de Buenos Aires.

El show que darán está basado en la improvisación y en el diálogo. "Nos escuchamos mucho y vamos construyendo la canción mientras tocamos, como si fuera una composición espontánea", dijo Juárez, quien señaló que el estándar que usan es de jazz y de bossa nova y se utiliza como un trampolín para una nueva dirección de música para llegar a lugares que no están planeados de antemano”.

Para agendar

Hoy a las 21

Lugar: Teatro El Viejo Mercado, Villa Mercedes

Entrada: gratis

Juntos, Juampy y Esteban tocaron con grandes músicos como Jake Hertzog, un guitarrista norteamericano, y con Darío Boente, un pianista argentino radicado en Nueva York. Además, realizaron una gira con el reconocido baterista jazzero, oriundo de Mendoza, Oscar Giunta.

La distancia no condiciona la conexión musical, por el contrario, ambos artistas están preparados para tocar juntos sin tener que ensayar. “En estos años que no nos vimos por la pandemia, cada uno trabajó a su manera. Jugamos un lenguaje y la forma de aproximarse a la música es mediante la improvisación, entonces los temas son estándar, es decir, que los conocemos los dos y a partir de ahí surge un lenguaje fluido. Como es un dúo de guitarras muy íntimo no es una condición fundamental ensayar. Lo importante es que nos escuchemos, que haya un diálogo”, expresó.

Además del show, Juárez aprovechará su visita a la provincia para dictar una masterclass, que se realizará mañana en la Casa de la Cultura. La invitación es gratuita y es para músicos que toquen cualquier instrumento y para el público en general.

