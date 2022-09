Destino San Javier prepara una noche de romance en el "Hugo del Carril"

Con un camino de dos manos, Paolo y Bruno Ragone y Franco Favini fusionan el folclore del recordado Trío San Javier, del que siguen el legado, con el pop aprendido en sus estudios transitados en Buenos Aires. En ese juego es donde aparece la palabra “Destino”. La línea blanca que divide pero conecta ambos carriles es el romance.

Reciente ganador como “Mejor canción de folclore”, por “Amor fugaz”, en los Premios Gardel, el grupo se presentará este domingo a partir de las 21 en la sala “Hugo del Carril” con entradas casi agotadas. San Luis es una de sus paradas en la gira nacional por la presentación de su último disco “Amanece”. Sin embargo, esta noche será el público el que guíe el repertorio.

“‘Amanece’ es lo que hacemos en los festivales, pero en los teatros nos dejamos llevar a un lugar que no sabemos para dónde va. Tenemos en cuenta a la gente y sus pedidos. A veces se dejan llevar por las baladas o quieren canciones más arriba y nosotros vamos acorde con eso”, contó Bruno.

Su último paso por la provincia fue el 26 de febrero de este año, cuando hicieron dos shows, uno en Juana Koslay, por el día de la localidad, y otro en la Fiesta Nacional del Caldén, en Nueva Galia. Esta vez, la barrera de lo multitudinario se correrá y brindarán un espectáculo más íntimo, como si estuvieran en el living de su casa y en el que no podrá faltar el romance, algunos tintes de humor y las melodías de sus padres.

“Es un trabajo constante el que hacemos para poder llegar a todos los públicos. Las canciones clásicas de nuestros padres no pueden faltar porque la gente las añora y las nuestras son el nuevo camino que emprendemos, son más Destino que San Javier”, explicó Bruno sobre el balance que hacen entre sus raíces, el folclore, y lo aprendido, el pop.

El aggiornar los clásicos es otro de los desafíos que encaran en el escenario y un claro ejemplo de eso es la canción “15 primaveras”, un tema sobre el crecimiento y el camino a la adultez de las mujeres que en la actualidad queda un poco atrasado. “Cuando empezamos dijimos no hagamos más ‘15 primaveras’, incluso les planteamos a nuestros padres que no la canten, pero tenían el termómetro de la gente y a veces la piden. Muchos se acercan y nos dicen que entraron a sus 15 con ese tema y que sus hijas lo hicieron con una canción de ‘Destino…’”, fundamentó.

Sobre si se consideran galanes, Bruno respondió con una carcajada y argumentó que no es la intención de la banda ir por ese lado, sino por el de mantener vivo el romance, uno que, según su mirada de la música, no llena estadios.

“Para nosotros es un estilo de vida, no haríamos una música que no sentimos desde ningún punto de vista. Lo tenemos a flor de piel”, remató el cantante, quien a diferencia del protagonista de “Amor fugaz” no escribió mil cartas, sino mil canciones de amor.

► Para agendar

•DÍA: hoy

•HORA: 21

•LUGAR: Sala "Hugo del Carril"

•ENTRADA: 3.500 pesos

Redacción / NTV