El "dragón" mercedino que ahora alegra a niños y a niñas en Achiras

El "dragón" villamercedino fue un gran atractivo en la ciudad a finales de los ochenta. Quienes fueron chicos por aquellos tiempos lo recordarán con una sonrisa, ya que podían subirse a darles vida a las calles junto a su música. Estuvo muchos años abandonado y nadie supo más de él, hasta que en 2017 Guillermo Suñé y Javier Merino lo encontraron y comenzaron su restauración. Ahora alegra a niños y niñas en la localidad cordobesa de Achiras, donde viven los nuevos propietarios.

"Yo lo descubrí en el 88, cuando mi hijo cumplió 7 años (ahora tiene más de 40). Lo alquilé para que los chicos pasearan en su fiesta, porque lo sabían llevar al pueblo en verano. Era un jolgorio, se volvían locos. Me acuerdo que ese día se subieron y no los pudimos bajar más, estuvieron hasta la noche, me salió carísimo", recordó Suñé con entusiasmo.

Luego de ese momento le perdió el rastro, pese a buscarlo durante más de veinte años en chacaritas y lugares similares, hasta que, desmotivado, abandonó la idea. "Así fue hasta que hace cinco años atrás me llamó Javier diciéndome que lo había encontrado. No lo podía creer, le pedí que le sacara una foto. Ahí estaba, en un cañaveral de Villa Mercedes, en el fondo de una casa. Le pedí que lo comprara, a mí se me heló la sangre, porque ni sabía cuánto lo habíamos pagado, aunque hubiese dado hasta lo que no tenía", comentó el hombre.

Dijo que les llevó muchísimo trabajo acondicionarlo. Lo desarmaron por completo y así pudieron ver el gran deterioro que el paso del tiempo le había ocasionado a la máquina; era irrecuperable. Estaba montado sobre el chasis de un camión que ya no servía y consiguieron reemplazarlo por uno de un colectivo urbano, con otro motor y que estaba impecable.

"Casi bajamos las manos, pero ahí comenzó la titánica tarea de montarlo en la nueva estructura, que era un metro y medio más larga y veinte centímetros más ancha. El trabajo de herrería fue enorme. Para poder mover la cabeza hasta tuvimos que contratar una grúa, restaurar las escamas, agregar algunas nuevas con herraduras y pintarlo; innumerables cosas", repasó Guillermo.

Finalmente, pudieron inaugurarlo el mes pasado en Achiras, justo para el Día de las Infancias, fecha que les dio fuerzas para continuar. Las y los pequeños pudieron subirse a disfrutar de un paseo, junto a interpretaciones del payaso Plim Plim y del pato Donald, que iban a bordo de la nave. Fue un día de fiesta: las familias aprovecharon a sacar fotos y grabar videos del momento histórico.

"Con todo esto, el 'dragón' está a un cincuenta por ciento de su proyecto final. No terminamos la parte de atrás, donde va a tener una barra. Nuestra idea es que de día funcione como transporte para los chicos y de noche, una especie de bar ambulante; para llevar a la gente al río, que vea las estrellas y tome algo. Aunque para eso falta bastante", mencionó el propietario.

Agregó que, si bien todo comenzó como un juego, pudo cumplir un sueño. Los planes se ampliaron y han recibido llamadas de varios interesados en contratar al atractivo. “Cuando era chico tenía un tren eléctrico, que me habían regalado mis tíos, y me gustaba la idea de poder entrar y viajar dentro. Ahora me doy cuenta que esto es algo similar, es un juguete en tamaño real y cumple ese sueño de niños que creo que todos lo tenemos, por eso genera tanta pasión”, concluyó.

El Diario contactó a Walter Absch, quien, junto a Claudio Guillaumin, fue el antiguo propietario, cuando el “dragón” rugía por las calles mercedinas. Dijo que ellos no lo construyeron, lo compraron en Córdoba capital a una señora, quien tenía además unas figuras similares como un pato y un trencito. “Nosotros también lo reparamos de nuevo en esa oportunidad, le pusimos un motor de cosechadora, que tenía un ruido muy particular, porque necesitábamos que se mueva a velocidad baja. Cuando lo llevábamos a Achiras, nos recibían con los brazos abiertos, los pueblos siempre estaban maravillados”, repasó.

Tiempo atrás. Recuerdo de cuando encontraron la máquina en 2017.

Walter añadió que, por aquellos años, habían sacado un permiso en el Concejo Deliberante para poder llevar a chicos y chicas de las instituciones educativas a conocer el organismo, donde hacían charlas e intercambiaban preguntas de interés general. “Hacíamos viajes dentro de la ciudad, la famosa vuelta por un determinado tiempo. Después también nos íbamos a todas las localidades cercanas, como Fraga, Justo Daract, La Toma, Naschel, incluso llegamos hasta Santa Rosa. Como eran lugares pequeños y a veces era la única diversión que había, los padres subían a los chicos y les pagaban seis vueltas, estaban todo el tiempo hasta que nos íbamos”, describió. El hombre sostuvo que esa actividad la mantuvieron hasta 2013 aproximadamente; luego lo vendieron y se dedicaron a otra cosa.

