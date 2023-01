Vivir la vida, una aventura más allá de las pantallas

Tomaba mates con mi esposa. El día había sido largo y era el único momento en el que podíamos confluir en esas charlas que alimentan el alma. En un instante, agarré casi mecánicamente el celular y revisé como de costumbre las notificaciones. No fueron más de 10 segundos. Al volver a la “realidad”, me di cuenta de que perdí por completo el hilo de la conversación. No se trataba solamente de un diálogo, había arrojado a la basura una vivencia prácticamente irrepetible.

¿Qué necesidad tan grande podía desconectarme de la vida para pasar a la pantalla del móvil?, me pregunté. Mi propia falta de respuestas me inmutó. Entonces, advertí que escapar de las redes es un camino de regreso al ser.

Diferentes especialistas estiman que desbloqueamos el celular unas 150 veces al día. Un estudio de We Are Social, mostró que en 2019 el tiempo promedio de los usuarios del país de entre 16 y 64 años en internet, era mayor que el tiempo promedio global: mientras que a nivel mundial se registró una cifra de 6 horas y 43 minutos, en Argentina se observaron 8 horas y 47 minutos (solo superado por Brasil, con 9 horas y 17 minutos).

Con las redes sociales pasó prácticamente lo mismo. Los argentinos estaban 3 horas y 11 minutos, cuestión solo superada por México (con 3 horas y 25 minutos) y Brasil (con 3 horas y 31 minutos). De igual modo, la televisión promedió números elevados: Argentina fijó 3 horas y 38 minutos, Brasil 3 horas y 51 minutos y Estados Unidos 4 horas y 20 minutos. Una verdadera locura.

Pasamos gran parte del tiempo, y por ende de la vida, frente a las pantallas. Casi como una cuestión adictiva que nos adormece con notificaciones sonoras y visuales.

No quiere decir que todo sea negativo. Claramente los avances informáticos fueron fundamentales para facilitar y mejorar muchos aspectos de la vida, pero ¿tiene sentido perder el aquí y ahora por lo que ocurre en la matrix virtual?

Hay mucho de narcisismo en nuestras acciones de la nube. Prácticamente todos (me incluyo) vivimos la vida para mostrarla y hacemos una minuciosa edición de los momentos más icónicos; nadie manifiesta sus frustraciones. También, tenemos una tendencia por espiar las vidas ajenas. De un lado o del otro, no hacemos más que observar lo sobresaliente de cada usuario.

Así, le damos una importancia muy resonante al aspecto frívolo por sobre todas las dimensiones. Predominan los mejores cuerpos, los mejores lugares para vacacionar, las mejores familias, la mejor ropa, las mejores comidas, los mejores trabajos, los mejores profesionales. ¿Siempre fue así el humano? Probablemente sí, pero son claves indudablemente potenciadas por la virtualidad.

Estamos arrojados al mundo y somos devorados por él. Pienso que a veces hay que morir al mundo para nacer a la vida. Ese doble nacimiento (el natural y el mundano) es lo que todavía nos queda inconquistable, es el refugio más recóndito para no perder el tiempo, para no pasar por este plano como un vegetal.

¿Hay que tirar todo por la borda? Indudablemente, no. Sí es muy constructivo dar sentido a los usos.

Mi teléfono y mi computadora son mis herramientas de trabajo, pero últimamente trato de evitarlos en la medida de lo posible. Redescubrí sonrisas, reconecté sensaciones, revaloré instantes, rememoré paisajes, redisfruté encuentros, recomuniqué diálogos, reorienté prioridades. El resultado fue toda una aventura más allá de las pantallas.