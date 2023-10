La importancia de una invitación al diálogo

Voy a llamar a la oposición a mi despacho para dialogar; busco la unidad provincial”. Voy a invitar al gobernador electo. Lo voy a hacer llamar a él, a Adolfo, a Mario Raúl Merlo, a Cacace, a Álvarez, a todos ellos. Al rector de la Universidad Nacional de San Luis. De a uno o todos juntos, como quiera Claudio Poggi, y los voy a invitar a mi despacho a dialogar sobre lo que ellos consideren que debo hacer y lo que no debo hacer. Lo discutimos y quizás encontremos un punto en común”. El primer mandatario remarcó que se debe eliminar la grieta en el país y se mostró abierto para lograr lo mismo a nivel provincial.

La respuesta de Claudio Poggi resultó por lo menos contradictoria: “Soy un hombre de diálogo y de la democracia, tiene que haber gestos previos”. Los gestos previos son un decálogo de condiciones que tienen que ver con que se haga absolutamente todo lo que él quiere. Y esto no sería fruto del encuentro, sino condición previa. Si su voluntad está absolutamente satisfecha…¿para qué dialogar? Luego critica el medio utilizado: repudia un mensaje televisivo. Otra contradicción: se trata de un hombre muy afecto a los mensajes por las redes, con preguntas, respuestas, calificaciones y descalificaciones. Incluso serias acusaciones que hubieran merecido espacios institucionales de mayor relevancia, incluso la Justicia. Lejos de eso, siempre prefirió algún video poco aclaratorio. Ahora critica las formas que nunca lo conmovieron. Aprovecha, además, para arrogarse algunos atributos que la realidad desvanece estrepitosamente. “Soy experto en finanzas públicas provinciales”, aseguró. Hubiera sido deseable que tanto conocimiento se hubiese aplicado al manejo de la economía provincial entre 2011 y 2015. Mientras se dejó acompañar, las cosas funcionaron con alguna normalidad. Una vez que decidió comandar en soledad, el deterioro de las finanzas fue notable. Y los resultados están a la vista.

Quien fuera cinco veces gobernador de San Luis también rechaza el convite y afirma no tener nada que hablar. Su prédica también resulta contradictoria, responde todas las preguntas confrontando y, sobre el final, rescata que el pueblo argentino no quiere más confrontación. Sus palabras no parecen alinearse demasiado con las pretendidas demandas del electorado nacional, al que eligió no someterse en esta oportunidad. Sabe lo que el pueblo quiere, no se expone a su decisión y, además, confronta abiertamente con el actual Gobernador. Está claro que cada quien construye su acción política como lo considera oportuno.

No hay dudas de que el diálogo es la herramienta de encuentro. Es el vehículo para exponer diferencias y construir caminos que llevan al progreso y al crecimiento de los pueblos. Cuesta mucho comprender el rechazo de una propuesta tan abierta y generosa. Argentina está en un momento muy difícil. Su crisis es profunda y compleja. Algunas alternativas asustan y espantan a muchos sectores de la comunidad. Los líderes de la democracia deberían dar muestras de altura y sensatez frente a los peligros que implica el salto al vacío.

Dialogar no tiene nada que ver con deponer posiciones, con retroceder o con claudicar en principio alguno. Por el contrario, dialogar permite sostener ideas y valores. Es la manera de aceptar diferencias y demostrar las mejores convicciones. Cuando se presentan posibilidades de encuentro y de sano disenso, algunos prefieren criticar el modo, poner condiciones y exhibir mucho egoísmo. Hay que ser más coherentes entre los dichos y los hechos. No se puede vivir pregonando los beneficios del diálogo y, frente a la oportunidad concreta, esquivar el bulto. La democracia espera otra cosa.

En las PASO de agosto, el menú era variado; en las generales de octubre, se acotaron las opciones. Ahora es como en los vuelos internacionales: “pasta o pollo”. A definirse, señores. A dialogar, a crecer y a definirse. La invitación del Gobernador generó mucha esperanza, no habría que defraudar tanta genuina expectativa.