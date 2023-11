Con un llamado a defender la democracia, cerró otra edición de Tramar

Pasó una nueva edición de Tramar y dejó una fuerte convocatoria a defender, sostener y continuar el proceso de profundización de los valores democráticos, que en este primer cuarto de siglo tiene como pilares fundamentales a los derechos de género. El certamen contó con la participación de miles de inscriptos.

Pese a las inclemencias climáticas, el encuentro se realizó este viernes en el Cine Teatro San Luis, de la capital puntana, con una multiplicidad de capacitaciones, talleres, charlas, exposiciones y espectáculos artísticos que tuvieron como mensaje transversal la reivindicación de la soberanía popular, a cuarenta años de la restitución de la vida democrática en el país.

Entre los participantes destacados estuvieron el gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, y el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y candidato a vicepresidente de la República, Agustín Rossi. También acompañaron la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, y su par provincial, Mariana Urteaga.

“Estoy feliz de que me inviten, tengo que decir que nos reunamos nosotras en este lugar me parece maravilloso. Las mujeres llevan toda la historia de la humanidad soportando agravios y violación permanente a los derechos humanos”, aseguró el jefe de Estado provincial, quien no dudó en calificar el avance y reconocimiento de los derechos de las mujeres entre los acontecimientos más importantes del siglo XXI.

“Nosotros lo estamos viviendo y quizá nos parezca poco, pero es un enorme salto el que se ha dado. Estoy orgulloso de poder vivir esto y que sean las mujeres puntanas las que estén a la vanguardia de Argentina y del mundo”, sostuvo Rodríguez Saá.

En su alocución, Rossi señaló que el camino a seguir en un Estado democrático es con la generación de políticas para acortar y disminuir la brecha de género, uno de los puntos que integra -según dijo- la agenda de gobierno junto a Sergio Massa, como candidato a la Presidencia de la Nación.

“Para mí es un enorme orgullo estar hoy aquí en San Luis cerrando esta actividad junto a ustedes en este cuadragésimo aniversario de la recuperación de nuestra democracia. Me parece que es importantísimo porque uno debería unir democracia con derechos humanos y con mujeres”, afirmó Rossi, quien se mostró a favor de ampliar las licencias de maternidad y paternidad “para que las tareas de cuidado sean compartidas”, agregó.

“Ver hoy el teatro lleno y ver la cantidad de convocatoria habla de una necesidad de las mujeres, de la familia, de los niños, de encontrarnos a dialogar, a reflexionar el momento en el que estamos y a defender lo que tanto tiempo nos ha costado construir, que tiene que ver con estos espacios que hablan de los derechos de las mujeres”, dijo Mazzina.

Además, su par provincial, Urteaga, destacó que la quinta edición de Tramar fue a sala llena, en cada uno de los talleres, charlas y exposiciones.

“Muchísima gente nos ha venido a acompañar así que estoy sumamente contenta. Me siento sumamente honrada de poder decir que se ha trabajado de una manera interministerial y gratificante para lograr este encuentro”, señaló.

ANSL/ALG