La importancia del encuentro en un momento difícil

Un momento difícil. Es cierto que hubo muchos en la historia reciente, pero este aparece como muy particular y profundo. Un domingo de encuentro. Se piense como se piense, por lo religioso o por tradición, por afinidad o por costumbre. Un momento más que oportuno para el encuentro, para la reflexión, para parar un poco un ritmo tan frenético como insostenible. Para sentarse con la familia, se entienda este concepto como se entienda. Una multitud, unos pocos, familias ensambladas, parientes lejanos, padres e hijos. Mesas repletas de niñas y niños, o adultos con otro panorama. Presencias valiosas; ausencias notorias, dolorosas, a veces tristes, siempre conmovedoras. Otro capítulo merecerá la dificultad para engalanar esa mesa con alimentos, con bebidas, con regalos. Claramente, no es el mejor momento en este aspecto. Más allá de la realidad individual o familiar, el contexto social no ayuda demasiado. En palabras de Monseñor Barba: “Será una Navidad austera”. Además de dificultades y carencias, aparece una tensión colectiva que tensa todas las relaciones. En ocasiones, tanta incertidumbre retempla el ánimo y convoca a sostenerse codo a codo, y luchar sin tregua para alcanzar logros comunes, objetivos serios para crecer y mejorar. Es necesario y hasta parece imprescindible. No solo por la responsabilidad de cada uno, sino también por el compromiso con las generaciones venideras, que merecen vislumbrar un futuro distinto. Otra vez, el mensaje de Monseñor Barba, obispo de San Luis: “La clave de la Navidad es la esperanza”. Claro que ese futuro distinto tiene que ver con la esperanza, con aferrarse a lo que cada uno considere oportuno y eficaz, y construir una realidad distinta. San Luis es un pueblo de paz y buena convivencia. Ese también es un esfuerzo cotidiano que estas Fiestas deben estimular.

La tendencia del mundo hacia el individualismo pretende presentarse como irreversible. Sin embargo, los grandes logros son en equipo, son producto de buenas familias, de ámbitos compartidos por hombres y mujeres capaces de cooperar en forma solidaria con el prójimo. Son producto de comunidades organizadas con estamentos que contemplan la existencia del otro: sus sueños, sus necesidades, sus carencias y su tremendo potencial. Así se concibe la vida en sociedad, y cuando las cosas apremian debe aflorar ese espíritu comunitario, imprescindible para el crecimiento y el progreso. Y en muchas cosas para la propia subsistencia. Bien podría ser una oportunidad para poner la mirada en los niños y en los adultos mayores. Sus necesidades, sus apremios y su bienestar tiene características particulares que deben ser especialmente contempladas y atendidas. Así lo merecen. Así lo demandan la Justicia y la esperanza de una vida mejor.

Entonces, con lo que sea y como sea, el mejor de los brindis en estas Fiestas. El mejor encuentro. La más feliz de las celebraciones en el espacio que cada uno pueda alcanzar. El Diario de la República quiere hacer llegar a sus lectores los mejores deseos y espera haber sido una herramienta útil en este ejercicio compartido de conocer y evaluar la realidad, para poder decidir, para conocer o simplemente para encontrar un espacio de entretenimiento o distracción. El hecho de transitar juntos la realidad de San Luis, por tantos años, nos enorgullece profundamente. Nos complace y nos obliga. Somos conscientes de nuestra responsabilidad como medio de comunicación, y de nuestro protagonismo como organización que nuclea a hombres y mujeres, profesionales de gran potencial, que trabajan en libertad todos los días del año. Hoy más que nunca aceptamos y asumimos cabalmente nuestra profunda responsabilidad social, nuestro compromiso como parte de la sociedad puntana. ¡¡¡Muy Felices Fiestas!!!