Psicóloga complicó a un hombre acusado de abusar de su hija

Durante la mañana del jueves, un tribunal del Colegio de Jueces, que la semana pasada comenzó a juzgar a R.N.C., quien está acusado de abusar de su hija desde los 4 años hasta los 15, escuchó el testimonio de los últimos tres testigos del debate con los que se concluyó la etapa probatoria. Entre ellos se destacó el de la psicóloga del Cuerpo Forense del Poder Judicial, María Celeste Berton Fourcade, quien entrevistó a la víctima en dos oportunidades. La profesional aseguró que la joven presentaba un trastorno de estrés postraumático y cuando la fiscal de Juicio 1, Virginia Palacios, le consultó si podía asegurar si ese trastorno se debía a los abusos, señaló que, según el relato de la víctima, sí, dado que ella pudo describir de manera coherente y sin contradicciones que su padre la ultrajó durante su niñez y adolescencia, y que la amenazó para que no se lo contara a nadie. Por otro lado, Berton Fourcade señaló que la joven mostró sentimientos de angustia, de ira y ausencia de contención, y agregó que había tenido conductas autolesivas.

Antes de la psicóloga, y no menos importante, declararon dos personas del círculo más cercano de la víctima: una amiga y su hermano mayor. La primera lo hizo de manera presencial y el siguiente a través del Sistema Cisco Webex, dado que se encontraba fuera de la provincia.

La amiga de la chica dijo que se conocieron en la escuela y que ambas solían pasar mucho tiempo juntas, ya sea en la casa de una o de la otra. Recordó que una vez le vio cortes en sus brazos y le preguntó por qué se los había hecho, pero la chica le cambió de conversación y no le contó. Luego, dijo que en otra ocasión fue a quedarse a dormir en la casa de la víctima y que ahí le vio que tenía cortes en las piernas, por lo que volvió a interrogarla para que le contara por qué lo hacía, pero como no accedió, ella se hizo un corte en el brazo para que hablara. “N… (en referencia al nombre de pila de su papá) me toca desde que soy chica”, aseguró la testigo que le contó su amiga.

Un abuso fue en Buenos Aires

Dijo que la chica le comentó que su mamá lo sabía, pero que le había pedido que no contara nada “porque iba a arruinar la familia”. También le contó que uno de los episodios sucedió en un hotel de Buenos Aires cuando viajó con sus padres a acompañar a su hermano menor por un problema de salud.

La testigo también dijo que el trato entre la familia de la víctima era casi nulo, que prácticamente no hablaban y que su amiga pasaba mucho tiempo encerrada en su habitación, que allí desayunaba y almorzaba. “Hacía todo ahí”, enfatizó. Dijo que R.N.C., el acusado, pasaba mucho tiempo en la casa y que las veces que ella iba a visitar a su amiga notó que cuando él se acercaba a ellas la chica se ponía incómoda y decidía irse a otro ambiente de la vivienda.

Luego declaró el hermano mayor de la damnificada. Contó que él se enteró sobre los ultrajes un día que su madre, su hermano menor y el acusado, quien no es su padre, mantuvieron una discusión. “Mi hermano le gritó que era un violín y ahí él dijo ‘sí, sí lo hice, pero lo hice porque estaba drogado’”, relató el joven. Dijo que su mamá le gritó “por fin lo reconociste” y ahí él intercedió en la pelea, y le pidió al hombre que tomara sus cosas y se retirara de la casa.

Agregó que el acusado es una persona agresiva y vengativa. “Él podía estar normal, riendo, pero cambiaba repentinamente y era bastante violento”, recordó y refirió que también era de hacerles chistes y comentarios con connotación sexual a él y a sus hermanos.

Por último, dijo que le cree a su hermana sobre lo denunciado y aseguró que ella no tendría ningún motivo para mentir o inventar algo así. “Yo leí la denuncia hasta una parte y tuve que dejar de hacerlo porque me hizo mucho mal saber todos esos detalles”, expresó.

Al finalizar los testimonios se hizo la lectura de la declaración que la madre de la víctima y expareja del acusado hizo en sede judicial. Fue así ya que la mujer murió hace un tiempo. Ella declaró el 22 de junio de 2018. Dijo que se enteró de los ultrajes por su hija. Relató que fue cuando viajaron a Buenos Aires por la salud de su hijo menor, momentos en los que su hija se quedaba en el hotel al cuidado de su padre mientras ella y el más chico estaban en el hospital.

Mencionó que su hija le pidió quedarse con ella en el hospital, pero le explicó que no podía y que debía quedarse con su papá. Dijo que al día siguiente cuando el hombre la llevó al hospital notó tristeza en la cara de su hija y que al preguntarle qué le pasaba le reveló que su padre la había llevado al baño de la habitación del hotel, la había desvestido y manoseado. Y al mismo tiempo le aseguró que esas conductas sucedían desde hacía tiempo.

La mujer agregó que el hombre solía decirle que saliera de la casa, que fuera a dar unas vueltas y que posiblemente en esos momentos aprovechaba para perpetrar los ultrajes.

Finalmente, declaró R.N.C., el acusado. El hombre aseguró que su hija siempre fue “muy rebelde”. En cuanto a las autolesiones que ella solía tener, dijo que se debían a que había conocido a un chico del barrio que era emo, que se autoflagelaba y que además era bisexual. En cuanto a eso último, dijo que la chica, influenciada por ese joven, también comenzó a tener interés y relación con chicas.

Por otra parte, cuestionó el trabajo de los psicólogos que entrevistaron a su hija y quienes asociaron sus conductas y estado emocional con abusos. “¿No se preguntaron si ella estaba así porque veía a su madre perdida en las drogas?”, soltó. Su testimonio fue el más extenso. El hombre se encargó de contar detalles desde el inicio de su relación hasta sus días en la actualidad.

El debate concluirá hoy en la tarde cuando la fiscal Virginia Palacios y el defensor Federico Putelli den sus alegatos para que luego el tribunal, integrado por los jueces José Luis Flores, Jorge Sabaini Zapata y María Eugenia Zabala Chacur, den el veredicto. R.N.C. llegó a juicio en libertad y enfrenta un pedido de condena a 13 años de cárcel.