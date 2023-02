Abrirte a las sensaciones

¿Qué es la conciencia plena? Es mantener nuestra propia atención observando sin prejuicios y prestar atención de forma particular, con intención al momento presente sin juzgar. De este modo surgirán estímulos internos y externos en cada instancia, y podrás tomar conciencia de tu aquí y ahora experimentando sensaciones, emociones y pensamientos, tanto internamente como en el mundo exterior que te rodea.

Así, estando atento a lo que vives, los pensamientos y emociones se aquietan, permitiéndote este momento presente para que mires al futuro y al pasado, sin estar atado a los pensamientos y emociones relacionados con estos dos momentos no existentes. Una de las mejores maneras de experimentarlo es por medio de la siguiente práctica.

Experimentar la naturaleza

Tres veces por semana, planificá estar en contacto con la naturaleza en cualquier actividad que realices, no debe ser algo predeterminado, solo sumalo a tus actividades diarias. Entonces, dejá que los pensamientos no tomen protagonismo. No intentes evitarlos, dado que te generará un gran gasto de energía, simplemente correrlos del centro de la escena poniéndolos a un costado, no te enganches a ellos, y dirigí toda tu atención hacia afuera de manera consciente, hacia la naturaleza, a lo que estés viendo.

Observá con mucha curiosidad los pequeños detalles que llamen tu atención y sentí cómo inciden en vos de manera integral; cuerpo interno y externo, sensaciones y emociones. Entonces te darás cuenta de que ese camino que siempre recorrés sin prestar atención, o quizá ese lugar donde estás en tus días de descanso, está lleno de detalles disfrutables. Cada vez que lo recorras con esta conducta de atención plena vas a descubrir cosas completamente diferentes. No hay un tiempo ni un modo, solo atención plena en lo que hacés, momento a momento.