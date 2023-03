Sí, es la política.... del Alberto

Es la economía y es la anhelada justicia social. El esperado mensaje fue para empleados de la Administración Pública. Ellos son los beneficiarios de estas medidas: los que tienen categoría F, con más de 5 años de antigüedad, todos los que vienen de Inclusión Social, todas las mujeres y hombres, pasan a planta permanente. Las mujeres mayores de 50 y hombres de 55 de la categoría F pasan a la categoría E para mejorar ampliamente sus haberes jubilatorios. Todos los trabajadores pueden hacer un curso de capacitación que comenzará entre marzo y abril, y culminará en diciembre. Ese será el camino para recategorizarlos.

Una historia que comenzó un 26 de mayo de 2003 sobre los estragos de la crisis económica, financiera y social, que sacudió a la Argentina en 2001. La gloriosa historia de los “pico y pala”. Una historia de superación, de orgullo y de amor propio. Con un Estado bien presente y comprometido para facilitar una salida que la realidad tornó imprescindible. Un sinnúmero de obstáculos, que uno a uno, fueron superados por el esfuerzo y por el tesón de mujeres y hombres que no aflojaron frente a una difícil situación. Mujeres y hombres que buscaron su camino. Y como bien quedó expresado, ese camino se sigue construyendo. Hoy la formación y la capacitación juegan un rol fundamental para que el progreso y el crecimiento sean metas factibles de alcanzar. La turbulencia de la realidad propone desafíos cambiantes, obliga a actuar con flexibilidad y con decisión. Hoy, como nunca, la capacitación es una herramienta imprescindible.

Siempre se dejó en claro que el Estado los iba a acompañar hasta que lograran encontrar un trabajo mejor. Y así sucedió y sucede. Son muchos los trabajadores que lograron insertarse en la actividad privada, a través de convenios y de facilidades que los empresarios encuentran para contratar a quienes integran esta notable fuerza de trabajo.

En paralelo, son muchas las acciones del Gobierno para fomentar y acompañar el esfuerzo de los emprendedores. De aquellos entusiastas que se proponen crecer por cuenta propia y ser sus propios mentores. Actitud loable y que propone una sociedad que crece y progresa a la par del desarrollo del espíritu emprendedor de muchos de sus integrantes. Con absoluta libertad, cada cual elige sus prioridades y desde el Estado se lo acompaña en la capacitación y en el esfuerzo financiero que supone el comienzo de estas actividades. El final del empleo, como tradicionalmente ha sido conocido, es una realidad que nadie puede desconocer. Aquel esquema de una formación básica, y la segura contratación por parte de una organización dispuesta a pagar por esa fuerza de trabajo tiende a desaparecer. La realidad propone otra cosa. Y el desafío estimula el espíritu emprendedor. Enhorabuena que los gobiernos escuchen e interpreten estos fenómenos, y que a partir de allí articulen iniciativas que signifiquen la satisfacción de esta nueva demanda.

Qué interesante que en medio de anuncios y de medidas relativas a ambos fenómenos se realice un rescate tan saludable de la política. Efectivamente es la política, entendida como una formidable herramienta para torcer la realidad. Para marcar buenos rumbos que conduzcan al bien común, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de mujeres y de hombres dispuestos a esforzarse y a forjar su futuro. Qué buen momento para reivindicar iniciativas de los gobernantes que tienen por objeto resolver dificultades que los ciudadanos entienden como prioritarios. No cabe desentenderse de cuestiones muy profundas, y muy complejas. Hay que afrontarlas, hay que resolverlas, hay que trazar estrategias y planes. Hay que generar políticas públicas eficaces y contundentes. Los gobernantes no deben rehuir de sus responsabilidades, no tienen permitido abandonar su obligación de generar las mejores políticas.