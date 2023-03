La unión hace a la familia

Es cierto que "Shazam 2: la furia de los dioses" no tuvo tanta publicidad por parte de Warner. Ese es un tema del que no compete ahora, sino el sentido que tiene la cinta dirigida por David F. Sandberg. Las peripecias heroicas del joven Billy Batson resaltan la importancia de la familia.

Este filme, que aún no recupera la inversión de 125 millones de dólares, contiene una mayor dosis de acción que el anterior y el humor, sencillo en la predecesora, ahora aparece a cuentagotas para aliviar los momentos oscuros generados por los villanos.

Batson tiene cinco hermanos adoptivos: Freddy, Mary, Pedro, Eugene y Darla. Ellos también están dotados de superpoderes y deben enfrentarse a las tres hijas de Atlas: Hespera, Kalypso y Anthea.

Si bien Shazam realiza el acto heroico frente a las villanas, aquel que se lleva los aplausos y las lágrimas de los ciudadanos y de los espectadores, queda claro que el músculo es menos importante si se tiene alguien que apoye la misión, que aliente, que no permita bajar los brazos. La vida misma.

La familia es el seno espiritual donde se fomentan las creencias y las costumbres. Rosa y Víctor Vásquez decidieron formar una familia atípica, pero no por eso menos normal. Compuesta por hijos adoptivos, buscan abrir un camino entre el amor. A pesar de que el personaje principal, Billy, se siente un sapo de otro pozo dentro de ese seno, a la larga sabe que el afecto con sus hermanos lo tendrá a flote. Más que su enamoramiento con Wonder Woman o la ayuda de otro superhéroe como Superman.

En lo estrictamente cinematográfico, la cinta no destacó por su innovación y menos en un universo donde Warner no viene teniendo buenas experiencias. Con la asunción de James Gunn como orquestador oficial de los héroes de DC Cómics, esta película no contó con el dinero apropiado en publicidad.

Además de los palos en la rueda metidos por Dwayne "La Roca" Johnson, quien interpreta al antagonista Black Adam y no quiso cruzarse con Shazam... Su idea era hacerlo pelear con el Superman de Henry Cavill, algo ya extinto a esta altura del partido.

¿Hubiera estado bien? Por supuesto, para los amantes del noveno arte esa es una de las batallas icónicas entre dos personajes no tan populares fuera de las viñetas. Pero el mercado es el que manda y las inversiones privadas son las que deciden el destino en la vida de estas estrellas.

Ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar.