Dalma Agüero se subió al ring y quiere ser profesional

Dalma Agüero tomó la decisión: dejó el fútbol y regresó al boxeo. "Quiero ser profesional y vivir de esto", sentencia la puntana que viene de ser campeona Regional Amateur en una velada que se desarrolló en el barrio José Hernández.

Tiene 25 años, compite en la división hasta 54 kilos y entrena en el gimnasio "Ernesto Miranda" del barrio José Hernández, a la órdenes de Luis Cámara y con la mirada de la puntana Soledad Frías, excampeona argentina y sudamericana.

Está vinculada al deporte desde el Club Deportivo Desarrollo Social, que contiene y estimula a los trabajadores del Plan de Inclusión que tienen capacidades para desarrollarse en diferentes actividades.

25 años

tiene Dalma, que había boxeado de juvenil, abandonó y ahora el Club Deportivo de Desarrollo Social la reencauzó en el deporte: inició en el fútbol y regresó al ring. "En 2024 voy a ser profesional y voy a vivir de esto", asegura

Dalma tiró la pelota afuera y se subió al ring, donde ya había estado en 2015, pero no tuvo contención y abandonó.

Hija de Yanina Agüero y del exboxeador Gerónimo Barboza, Dalma es la segunda de siete hermanos. Vive junto a su mamá en el barrio José Hernández, pero tiene hinchada doble: "Me quieren mucho en mi barrio, las vecinas están chochas por esto que me pasó, y también en el barrio República donde estoy de a poco levantando mi casita; salía a trotar por la autovía y los chicos me gritaban y apoyaban. Eso es muy lindo", dice, y repite a puro convencimiento: "Este primer paso fue una meta personal, para mi familia, y demostrar que sí puedo. Voy a ser profesional".

El camino

En junio, julio y agosto hay tres fechas en Mendoza: Dalma proyecta ganarlas para competir en la final del Argentino Amateur y ser profesional.

En el camino a recorrer, el 5 de mayo tendrá acción en Mendoza, y durante junio, julio y agosto deberá revalidar en el ámbito amateur sus pretensiones profesionales. "Tengo que ganar en junio, julio y agosto en Mendoza para llegar a pelear por el título Argentino Amateur. Ahora voy por todo, quiero terminar en el amateurismo y vivir del boxeo".

Dalma agradece al "equipo de Desarrollo Social que me apoya muchísimo, el profe Víctor (Sosa) y a todos los que están siguiendo mi campaña".

Tengo dos hinchadas, una en el barrio José Hernández y otra en el barrio República. Siento que la gente me quiere mucho. Dalma Agüero.

"El próximo cinturón tiene que ser de campeón amateur, y después debutar de profesional. Lo quiero, tengo 25 años, es ahora". Lo dice con seguridad, con la misma certeza con la que tira la derecha en punta y la izquierda en gancho. El resto lo irá ganando día a día en el entrenamiento del gimnasio.

