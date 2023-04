Denuncian campaña sucia del poggismo en San Francisco

Osvaldo Verna, un vecino de San Francisco del Monte de Oro, denunció una campaña sucia con su nombre. El candidato a intendente del poggismo, Juan Manuel Villegas, difundió un cartel en la sede partidaria de Avanzar en la que enumera, con nombre y apellido, a un grupo de vecinos a los que supuestamente el Municipio habría donado terrenos. Verna niega rotundamente dicha donación y aseguró a El Diario de la República que adquirió el terreno donde vive legalmente.

"Ese terreno al que hacen referencia, por lo menos el mío, por el que yo puedo dar fe, fue comprado en 1991 y tengo domicilio ahí desde el año 97", aseguró.

"No teníamos títulos, así había sido de la gente a la cual yo se lo compré, no teníamos los títulos perfectos. Entonces la Municipalidad hizo una escrituración, que se hizo a nombre del Municipio y pasó después a nombre nuestro", detalló el propietario.

"En contraprestación a ese trámite, donamos una calle de mil metros, que permitió una serie de lotes en los cuales supongo que la Intendencia tiene los beneficios del cobro de impuestos", agregó Verna. Estos lotes forman parte de un "banco de tierra" por los que la Comuna entregaba terrenos a familias carenciadas, ahondó.

"Era algo obviamente legal porque estaba dentro de las normativas de este Municipio y de todos de la provincia", aseguró.

"Los costos de todo el trámite fueron solventados totalmente por nosotros. La Intendencia no hizo donación de ningún tipo de dinero para favorecernos a nosotros. Obviamente, todo esto yo lo he hecho constatar con una verificación de escribano público", remarcó el denunciante.

"Yo sé de lo mío realmente, no estoy hablando en nombre de todos los vecinos. Pero a mí ni me preguntaron sobre esto y San Francisco es una comunidad demasiado chiquita como para decir ‘no lo conozco’. Nos conocemos todos. Pienso que obviamente esta es una maniobra política, una crítica hacia las gestiones anteriores. En segundo lugar, creo que el candidato no debe tener demasiadas propuestas para brindarles a los vecinos de San Francisco y se vale de estas artimañas totalmente deshonestas y falaces, porque es una mentira total", reflexionó el vecino sobre las razones detrás del escrache en su contra.

Remarcó que tomará acciones legales contra el candidato por esta situación. "Por supuesto que sí, hasta donde pueda llegar. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Suponga que tenga una retractación por parte de las personas que organizaron esto. ¿Quién va a ir a golpear, casa por casa, a decirles a quienes hayan tenido la oportunidad de leer el cartel ‘no, mire, la familia Verna no tiene nada que ver’? Es un daño que no estoy dispuesto a tolerar, para nada", dijo.