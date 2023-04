"Robi" Sosa editó su libro "A los perros rengos no hay que creerles"

Un grupo de adolescentes con ganas de romper todo, un boxeador vencido frente a su pueblo, un trasnochado recién salido de una rave y un hombre de campo que habla con una imagen religiosa que se arma en la pared de su rancho son algunos de los personajes que “Robi” Sosa, un escritor villamercedino radicado en Córdoba, presenta y describe en los cuentos de “A los perros rengos no hay que creerles”, su debut literario.

A los 38 años, y con más de 20 en la provincia vecina, la influencia de su lugar de origen es notoria en los seis cuentos que conforman el libro editado el año pasado. “Cada paisaje del libro está ubicado en San Luis: el colegio, las plazas, los locales, el cementerio de El Morro, los campamentos en La Florida”, enumeró el autor en una charla con etc.

La escritura de Sosa tiene algunos elementos propios que se repiten a lo largo de los relatos. Uno de los más nítidamente presentes es la música, ya sea con la mención a Leonardo Favio o Jimi Hendrix, o al pasatiempo de sus personajes. El autor confesó que ese recurso le permitió encontrar el tono de un personaje y de un contexto.

Podría dar muchas definiciones robadas de por qué escribo, pero lo más auténtico es decir que escribo porque sí

“Cada escena del libro tiene su música de fondo. Escribir, para mí, es con música. Quizás porque mi primer acercamiento a la narrativa estuvo vinculada al cine”, agregó el escritor y recordó que cuando vio por primera vez la escena en la que el delincuente interpretado por Michael Madsen le corta la oreja a un policía en “Perros de la calle”, la película de Quentin Tarantino, con “Stock in the middle with you”, de Stealers Wheel de fondo, comprendió el poder de contar que tiene la música.

Una vez que tuvo el libro terminado, el villamercedino envió más de 50 mails a editoriales de todo el país. Recibió la respuesta de Borde Perdido, una incipiente compañía cordobesa que tiene entre su catálogo obras de Osvaldo Baigorria, Vera Fogwill e Iuosha.

Cómodo en el thriller psicológico, Sosa mencionó a Ricardo Piglia como su máximo referente y a Mariana Enríquez, Luciano Lamberti, el cordobés Federico Falco y Flavio Lo Presti —a quien le dedica un agradecimiento especial en el ejemplar— entre las voces más potentes de la literatura contemporánea nacional.

Cuando, mientras redactaba los cuentos, le preguntaban a “Robi” sobre qué estaba escribiendo, respondía que sobre monstruos. “Pero tenía que aclarar que no de los monstruos que viven abajo de la cama o en un bosque, sino del monstruo que se nos parece. El que camina sobre una baranda muy fina entre lo que está bien y lo que está mal. Una brisa suave y se cae. No importa de qué lado”.

Algunos de los cuentos del autor delatan momentos de su pasado personal, como por ejemplo sus estudios en un colegio religioso del barrio Estación de Villa Mercedes y las clases de boxeo que tomó cuando era adolescente. Aunque su mayor desafío es “que los personajes logren adquirir una personalidad que los aleje del que los escribe”.

Con esa metodología, en la forma de escribir de Sosa, lo primero que aparece es el personaje para que luego el autor se encargue de buscarle un conflicto. Así, arma un escenario en el que sus creaciones se desarrollan y el relato toma su forma definitiva.

Es tal la relación que el joven tiene con Villa Mercedes que nunca pasa más de un mes sin que regrese a su ciudad, donde viven sus padres, su hermana y gran parte de su familia. “Los diecisiete años que viví allá —aclara— me demuestran que me marcaron y me dieron mucha pertenencia. La tonalidad de mi vida es, claramente, mercedina”.

Redacción / NTV