Dijo que estuvo en una pelea, pero que no recuerda haber matado

Antes de que la fiscalía y la defensa hicieran sus alegatos, Alan Ezequiel Guzmán quiso contar su versión de lo que pasó la madrugada del 20 de octubre de 2021, a la salida del boliche Barrio Bajo de Villa Mercedes. Admitió que estuvo en el local bailable tomando alcohol y hasta unas pastillas. Contó que cuando salió, en un determinado momento, se encontró en medio de una pelea en la que estaba un amigo y otros jóvenes. Reconoció también que portaba una daga, pero dijo que no recuerda jamás haberla usado en ese momento. En otras palabras, dio a entender que no recuerda haber apuñalado ni mucho menos asesinado a Cristian David Gil.

Antes de que el acusado se sentara frente a las juezas y declarara, su abogado, Bautista Rivadera, le solicitó al tribunal si tal declaración podría ser con la dinámica de que su cliente respondiera las preguntas que él le haría. Las magistradas Virna Eguinoa, Daniela Estrada y Sandra Ehrlich aceptaron su petición.

Guzmán relató que la madrugada en cuestión había ido con su amigo Matías y dos chicas hasta Barrio Bajo.

"Cuando entramos, empezamos a tomar normal", relató. A mitad de la noche se le acercó un conocido, un tal Julián. Esa persona le invitó "un trago".

"Cuando vi el vaso noté que en la parte de abajo había dos pastillas", dijo, pero igualmente bebió todo el contenido. "Lo tomé todo y después seguí tomando vino, cerveza, de todo", agregó.

Narró que después salió del boliche y se quedó afuera, a la espera de Matías. "Como no venía me voy para la esquina y veo unas personas que estaban peleando, eran varias", comentó.

Entre los que estaban en medio de la trifulca reconoció a su amigo Franco Soria. "Entonces yo me meto en la pelea", reconoció.

Contó que allí recibió un botellazo que lo tiró al piso y, en un momento, él sacó una daga. Aclaró también que desde hace unos días portaba el arma blanca por protección, porque un delincuente del barrio San Antonio que le había robado un teléfono lo perseguía. "Donde me veía me hacía c... o me sacaba a los tiros", detalló.

"Yo sé que saqué la daga. Después vi que Matías la quiso agarrar. Pero no recuerdo qué pasó. Sé que (yo) la revoleaba", indicó.

"¿Quisiste matar a una persona esa noche?", le preguntó el defensor y Guzmán respondió: "No, nunca haría algo así. Pero si fui yo, pido perdón a la familia por haber matado a ese pibe. Yo tenía muchos problemas con las drogas".

